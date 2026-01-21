Escoger universidad en función de lo que te dice la IA: así eligen campus en España los estudiantes de América Latina

La inteligencia artificial se ha convertido en un orientador académico. Miles de jóvenes usan los chatbots conversacionales (como ChatGPT o Gemini) para dilucidar a qué universidad ir. La decisión final es humana, pero está basada en los datos que la IA ofrece sobre costes, rankings y empleabilidad. Así lo revela un estudio de LLYC realizado entre estudiantes de América Latina, jóvenes especialmente queridos y buscados por las facultades españolas.

En un contexto de bajada de la natalidad y de fortísima competencia de la FP superior, la internacionalización del sistema universitario es una prioridad

El informe asegura que el 88% de los potenciales alumnos latinoamericanos otorga a la IA una confianza alta al planificar sus estudios internacionales y uno de cada cinco reconoce que la utiliza activamente en el proceso. La principal conclusión del estudio es que las universidades españolas se enfrentan a un reto importante: que el algoritmo (algo así como la lógica interna de la IA) no las ignore. “Los modelos de IA aprenden muy rápido. Si hoy no apareces, mañana estarás aún más lejos”, sentencian los autores del trabajo.

"Lo determinante ya no es solo ‘estar en Google’, sino ser interpretable y seleccionable por los modelos de IA" — Jesús Moradillo, LLYC

“Muchas instituciones desconocen cómo aparecen, o si aparecen, en las recomendaciones de la IA. Lo determinante ya no es solo ‘estar en Google’, sino ser interpretable y seleccionable por los modelos de inteligencia artificial. Ese es el reto”, insiste el director general de Estrategia de Marketing Solutions en LLYC, Jesús Moradillo.

Máster y doctorado

En los últimos diez años, el número de estudiantes extranjeros de grado en los campus españoles casi se ha duplicado, mientras que en máster se ha triplicado. En el curso 2023-2024, el 11% de los matriculados en las universidades españolas eran de nacionalidad extranjera, casi 7% en el caso de los grados, 27% en los másteres y 29% en doctorados.

El alumnado internacional de los grados procede, básicamente, de países de la UE mientras que en máster y doctorado la mayoría es de América Latina y Caribe, según la estadística recogida en ‘Datos y Cifras del Sistema Universitario Español’. Ese 11% de estudiantado extranjero, sin embargo, todavía está lejos de países como Alemania y Francia. Según el último informe de la fundación BBVA e Ivie, en toda la UE solo hay tres territorios con una proporción menor: Grecia, Croacia e Italia.

El gasto de los estudiantes extranjeros ha crecido un 67% en los últimos cuatro años y supera los 6.300 millones de euros, siendo Madrid, Catalunya y Comunitat Valenciana los destinos mayoritarios

En un contexto de bajada de la natalidad y de fortísima competencia de la FP superior, la internacionalización del sistema universitario es una prioridad política y académica. Una vez consolidada la movilidad europea -España es líder indiscutible en estancias temporales como las del programa Erasmus- los campus tienen desde hace años la mirada puesta en América Latina para poder jugar en la misma liga que EEUU, que, de momento, sigue siendo el destino favorito de los estudiantes universitarios latinoamericanos.

Más allá del prestigio que conlleva atraer jóvenes de otros países, el alumnado extranjero es un bien preciado por motivos económicos. Las matrículas que pagan son más caras y su estancia en España comporta beneficios cuantiosos en otros ámbitos además del puramente académico. El gasto del colectivo ha crecido un 67% en los últimos cuatro años y supera los 6.300 millones de euros. Madrid concentra el mayor número de permisos de estancia, seguida de Catalunya y la Comunitat Valenciana (15%).

Campus públicos

Basado en encuestas a 600 futuros estudiantes de México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, la muestra de LLYC revela que España se consolida como el “destino ideal” del talento latinoamericano. El 32% de los encuestados elegiría nuestro país como su primera opción, por encima de EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá.

Cuando se les pregunta qué universidades conocen, los centros públicos españoles superan ampliamente a los privados. Aunque el informe no detalla cuáles son esos centros, sí apunta que las universidades más citadas son las que tienen en sus nombres a Madrid, Barcelona o Valencia, ciudades con una marca bien construida y de renombre internacional.

De entre los centros privados, solo la Universidad Europea de Madrid aparece citada en el top 10. La estadística de la fundación BBVA y el Ivie deja claro que mientras que el 21% de los estudiantes de las facultades privadas es internacional, en las públicas se reduce al 9%. Eso sí, los campus públicos concentran el 81% de los que vienen a España en programas de movilidad temporal.

El perfil del interesado es mayoritariamente joven (24,6 años de media) con un interés creciente en estudios de posgrado o máster (47%), especialmente en el área científica (30%) y de negocios (24%).

"El reto para los centros es doble: deben gestionar una estrategia dirigida a personas y tácticas de marketing que garanticen que su propuesta de valor no sea ignorada por el algoritmo" — Anne Corcuera, LLYC

La autoridad de la IA

El informe constata que la IA no solo es una herramienta de consulta sino un “intermediario de confianza que redistribuye la autoridad informativa”. Aunque la decisión final sigue siendo humana y familiar en el 95% de los casos, el abanico de opciones llega ya filtrado por los modelos de lenguaje. El sistema universitario español se enfrenta, pues, a un desafío crucial: la captación internacional de talento como inversión de futuro. “El reto para los centros es doble: deben gestionar una estrategia dirigida a personas y, de manera simultánea, tácticas de marketing para las máquinas que garantice que su propuesta de valor no sea ignorada por el algoritmo”, concluye Anne Corcuera, directora de People, Talent and Culture en LLYC.

El mayor uso de la IA es en la fase de descubrimiento (62%). Los estudiantes la utilizan para explorar programas, consultar rankings (43%), analizar salidas profesionales (39%) o revisar opiniones de los alumnos actuales y antiguos (18%). Con esta información, los futuros universitarios configuran algo así como una primera 'shortlist', una selección. Una vez que los estudiantes han reducido el abanico de opciones, utilizan la IA como "asistente financiero" para comparar opciones (56%), calcular el coste de vida (55%) y buscar becas (50%).

ChatGPT es la herramienta de consulta preferida por los estudiantes latinoamericanos (91,8%), seguida de Gemini (80,6%) y Copilot (26,1%). Además de estos chatbots, los alumnos se asesoran a través de los canales oficiales (52%) y las redes sociales (51%) para contrastar la reputación de las instituciones.