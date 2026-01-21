Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

“Esta mañana nos disponemos a acceder a la zona del accidente ferroviario en Adamuz tras recibir el permiso por parte del Ministerio del Interior. Solo tres rescatistas, escoltados y de forma estrictamente controlada, acudiremos a buscar a Boro donde fue visto por última vez”. Con este mensaje en sus redes sociales, Pacma ha anunciado que este miércoles accederán a la zona cero del accidente para proceder a la búsqueda del perro de Ana, una de las víctimas del accidente, que viajaba en el tren Iryo descarrilado junto con su hermana embarazada, que se encuentra ingresada en el hospital Reina Sofía.

La autorización permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren, en las inmediaciones donde el animal fue visto por última vez, un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate, según infoma Europa Press. Desde Pacma han indicado que este permiso supone un "avance clave" en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas o movilizaciones amplias que podrían asustar al animal. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del perro.

La entidad animalista ha destacado la "colaboración absoluta con la Guardia Civil y el Ministerio del Interior" y ha adelantado su intención de pedir autorización para continuar la búsqueda durante más días en el caso de que hoy sea infructuosa. "De momento los permisos que disponemos son para esta mañana y ampliar las posibilidad de encontrar el animal", ha comentado una portavoz de la organización.

El perro de Ana, una de las víctimas

'Boro', un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid con su dueña, Ana, y la hermana de ésta, embarazada de cinco meses. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en el hospital Reina Sofía.

La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.