Sucesos
Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
El agente trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid
Hugo Gallardo
Un agente cordobés de la Policía Nacional se encuentra entre las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. El policía, destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, viajaba en uno de los vagones del tren de Iryo, según ha podido confirmar este periódico.
El agente que ha perdido la vida estaba casado y había sido padre recientemente. Según han informado desde el sindicato Jupol, se había incorporado al cuerpo en 2021. Este domingo regresaba a la capital para trabajar.
En sus redes sociales, Jupol ha emitido un comunicado sobre el fallecimiento del agente, trasladando su pésame a los familiares y compañeros del CIE: "Os acompañamos en el sentimiento. De nuevo, hacemos extensivo nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente de Adamuz".
Al menos 39 personas han fallecido tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, una cifra que todavía podría elevarse en las próximas horas. Una tragedia ferroviaria sin precedentes en Córdoba, la primera que afecta a la alta velocidad en España.
