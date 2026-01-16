Los bomberos rescatan a cuatro excursionistas en la Sierra de Columbares tras 8 horas de búsqueda

Un grupo de excursionistas formado por cuatro personas de 63, 68, 69 y 75 años fue rescatado esta madrugada por los bomberos de Murcia en la Sierra de Columbares de Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada a las 18.40 horas pidiendo ayuda ya que se encontraban en la cumbre y no sabían bajar. El grupo, formado por personas de habla inglesa, estaba cansado y sin agua, pero no necesitaron asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos todoterreno de los bomberos con 10 efectivos, Policía Local de Murcia y una patrulla de la Guardia Civil que localizaron a los senderistas y les trasladaron a un lugar seguro y accesible a las 3.12 horas, después de más de 8 horas de búsqueda.