Accidente
Muere un marinero de un barco gallego cuando faenaba en aguas de Irlanda
De nacionalidad marroquí, falleció tras un accidente provocado por la rotura de una cuerda en la que resultó herido otro tripulante del 'Novo Alborada', de origen indonesio
Redacción
Un tripulante del pesquero gallego 'Novo Alborada', de nacionalidad marroquí, ha fallecido este jueves cuando faenaba frente a las costas del condado de Kerry, al suroeste de la República de Irlanda, mientras que otro compañero de nacionalidad indonesia resultó herido, según informaron a EFE fuentes oficiales.
Ambos se vieron involucrados en un accidente a bordo provocado al parecer por la rotura de una cuerda, según explican algunos medios locales.
El Centro de Coordinación de Rescates Marinos de Valentia (Kerry) recibió la llamada de alerta de las autoridades españolas hacia las 09.00 horas de hoy, señalaron las fuentes oficiales.
El Novo Alborada, con base en el puerto de Vigo, se encontraba en el momento del incidente a unas 30 millas al suroeste de Valentia, adonde se desplazaron dos helicópteros del servicio de Guardacostas para evacuar a los accidentados, así como una aeronave de ala fija.
Fuentes de los servicios de emergencia calificaron las condiciones de la operación de rescate de "muy difíciles" por el estado de la mar, con olas de entre cinco a seis metros.
El marinero marroquí, agregaron las fuentes, falleció a bordo del arrastrero gallego, mientras que el indonesio se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario de Cork, al sur de Irlanda.
El Novo Alborada, según consta en los registros de navegación, había zarpado este martes desde el puerto de Castletownbere, en el condado de Cork.
