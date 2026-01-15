El mensaje de los médicos en su segunda jornada de huelga contra el Estatuto Marco: "Esto no se para"

Médicos de toda España han protagonizado este jueves una segunda jornada de huelga -la quinta de la última serie- contra el Estatuto Marco en la que, nuevamente, ha habido baile de cifras y un seguimiento muy bajo en algunas comunidades, al menos con cifras oficiales. A los paros, convocados por sindicatos de Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, estaban llamados casi 175.000 médicos y facultativos que, en las nuevas concentraciones que han salpicado la geografía, han repetido un mensaje: 'Esto no se para' en alusión a la posibilidad de escalar en el conflicto si el Ministerio de Sanidad no cede a su pretensión de contar con un Estatuto propio para el colectivo.

En Catalunya el seguimiento ha sido de un 53% según el sindicato y del 7,3% según Salut

Las consignas de los médicos se han repetido en varias ciudades en otras tantas concentraciones. En Madrid, donde no se han facilitado datos oficiales de seguimiento del paro, estaban convocados por el sindicato AMYTS y han protestado a las puertas del Hospital La Paz donde han repetido que sus peticiones son "justas y de sentido común".

Baile de cifras

El mismo mensaje se ha repetido en Catalunya, donde Metges de Catalunya (MC) se ha movilizado este jueves por las calles de Barcelona. Con datos del sindicato, el seguimiento global de la huelga ha sido de un 53% mientras la Conselleria de Salut de la Generalitat rebaja el porcentaje al 7,3%. Por ámbito asistencial, según MC, en Atención Primaria es del 54% y, en Atención Hospitalaria, del 45%. Por provincias, el seguimiento del paro, según los datos de MC, es del 54% en Barcelona; del 35% en Girona; del 23% en Tarragona y del 20% en Lleida.

El baile de cifras se ha repetido en otras comunidades. El sindicato médico Avanza ha cifrado el seguimiento en la Comunitat Valenciana en el 60 % -inferior a la de este miércoles, que se situaba entre el 80 y el 70%--, mientras que la Conselleria de Sanidad rebaja la participación al 3,69%, según datos de ambas partes. Por provincias, según la administración, en Alicante el seguimiento ha sido del 2,71%; en Castellón del 2,94% y en Valencia de 4,19%.

La convocatoria tampoco ha tenido mucho tirón en regiones como Castilla-La Mancha donde, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana, el paro convocado por el Sindicato Médico de Primaria (SPM) ha tenido un seguimiento medio del 3,47 %, con 76 profesionales en huelga de un total de 2.190 efectivo.

Frente común

Las dos jornadas de huelga estaban previstas desde finales de año y no son las primeras contra el Estatuto Marco. Esta vez estaban convocadas por distintas organizaciones que forman parte de la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), formada por una quincena de sindicatos médicos de toda España. Contaba con el apoyo de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que llamaron a las anteriores convocatorias de paro, como el que tuvo lugar en diciembre, de cuatro días.

A comienzos de año, todos los sindicatos, tanto los que están en Apemyf como CESM y SMA, anunciaron que han llegado a un acuerdo para defender, ya todos juntos, la convocatoria de nuevas movilizaciones en 2026 con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo. A juicio de los sindicatos médicos, la actitud del ministerio en las últimas semanas sólo evidencia la "nula intención de Sanidad de contemplar las demandas de médicos y facultativos". En el horizonte, nuevas huelgas en febrero.