Julio Iglesias dice que todo "se va a aclarar" y su entorno cercano niega las acusaciones de abusos

Julio Iglesias ha dado este miércoles a la revista 'Hola' sus primeras declaraciones en las que asegura que "todo se va a aclarar", después de que trascendiera este martes la denuncia de abusos sexuales que contra el cantante han hecho dos de sus exempleadas.

Así mismo, 'Hola' informa de que el entorno más cercano de Julio Iglesias niega "totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo".

Según la revista, para Iglesias "no es el momento de hablar" aunque ese momento llegará "muy pronto", y refieren que se encuentra preparando su defensa y que, según el cantante, "todo se va a aclarar".

'Hola' afirma que Iglesias quiere llegar al fondo de la cuestión "y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

Este miércoles se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por Women's Link, presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante Julio Iglesias.

En una rueda de prensa, el equipo legal de Women's Link ha anunciado que el Ministerio Público les tomará declaración y que, además, lo harán en calidad de testigos protegidos.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, ha calificado sendas decisiones como "un paso muy importante en la búsqueda de la justicia" de ambas mujeres, al tiempo que ha dejado claro que "las autoridades están respondiendo de forma ágil".

Más trabajadoras del cantante han contactado con la organización

Asimismo, ha revelado que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien ha evitado mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.

En cuanto a las dos denunciantes, no hay fecha prevista para esas declaraciones que podrían ser por medios telemáticos habida cuenta de que no residen en España. "Esos detalles no los tenemos y se tratan con cierta reserva", ha añadido la letrada Gema Fernández, quien no duda de que el caso es "competencia" de la Justicia española.

Desde Fiscalía, por su parte, insisten en el secreto de las diligencias para no dar más detalles de su actuación, que son preprocesales, es decir, que no está judicializado.

Medidas de protección

Ríos ha explicado que las dos decisiones de la Fiscalía formaban parte de las medidas de protección que habían solicitado en su denuncia, porque Julio Iglesias "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes", ha afirmado, derivado de su influencia y de su poder económico.

Además, temen que el cantante intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra.

Esas medidas de protección son las siguientes: que se evite el contacto entre las denunciantes y sus familiares con el cantante y su entorno; que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las mujeres; que se tome declaración a ambas mujeres con las condiciones adecuadas y que las medidas eviten la revictimización de las trabajadoras que aún siguen empleadas por el cantante.

Las situaciones denunciadas habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan eldiario.es y Univisión, los medios que han llevado a cabo la investigación.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.