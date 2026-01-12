La comisión de fiestas de Villamanín (León) cobra el Gordo e inicia el trámite del reparto

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León), agraciada con 'el Gordo' de la Lotería de Navidad - del que vendió más participaciones que las respaldadas por los décimos premiados- ha depositado el dinero del premio en la cuenta bancaria de la asociación, lo que permitirá comenzar a organizar los pagos.

La Comisión de Fiestas de Villamanín levaba en sus participaciones el 79.432, agraciado el 22 de diciembre con el primer premio, pero vendió cincuenta papeletas que no estaban respaldadas por décimos.

A finales de diciembre, los agraciados llegaron a un frágil acuerdo para que todos pudieran cobrar el premio, que contemplaba una quita del diez por ciento del premio de cada participación para poder hacer el reparto.

Según lo establecido entonces, cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio, con esa reducción del 10 % -con el 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

Ese pacto no fue aceptado por todos los presentes por lo que ahora los agraciados deberán reflejar a través de una plataforma habilitada por la asociación si aceptan o no ese acuerdo.

"Hoy podemos dar una noticia importante que aporta tranquilidad. Ya está abierta la cuenta bancaria a nombre de la Asociación y se ha realizado el ingreso o depósito bancario de los décimos con todas las garantías y con la trazabilidad necesaria", ha escrito la comisión en sus redes sociales.

Una plataforma de registro obligatorio

Mientras tanto, continua el trabajo para configurar la plataforma web de registro de premiados en la que, "necesariamente", habrán de inscribirse y firmar el correspondiente acuerdo que facilitará el cobro de sus papeletas.

"Los profesionales que se han ocupado de llevarla a cabo nos han confirmado que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la plataforma estará operativa en un plazo no superior a dos semanas", han insistido.

Han precisado que, en cuanto la web con la plataforma esté abierta, comenzará el registro de participaciones. El plazo de registro finalizará el día 22 de marzo de 2026 y más allá de esa fecha no será posible reclamar el pago, del mismo modo que ocurre con los premios de lotería ordinarios del Estado, han especificado. Han añadido que los profesionales que están desarrollando la plataforma se comprometen a fijar días presenciales en el pueblo y en León capital para ayudar a registrarse a quien no pueda o no sepa hacerlo por medios digitales.