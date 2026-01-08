Escolares de la zona cero de la dana en Valencia dan clases a 8 grados con mantas

Niños y niñas dando clase con mantas a 8 grados en el aula. Es la imagen que deja la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas, que ha reactivado uno de los problemas endémicos del sistema educativo valenciano: la falta de adecuación térmica de las infraestructuras escolares. Sin embargo, este invierno la situación ha alcanzado cotas dramáticas en la "zona cero" de la dana, donde el alumnado está acudiendo a clase con mantas debido a temperaturas que apenas superan los 9 grados en el interior de los edificios.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAMPA-València) ha denunciado la situación a la Conselleria de Educación por la falta de climatización y el mal funcionamiento de la misma en plena ola de frío. La situación es crítica en la comarca de l’Horta Sud, donde las infraestructuras dañadas por la riada de 2024 aún no han sido correctamente reparadas.

De los 37°C a la congelación

La crisis actual no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una deficiencia estructural en las escuelas valenciana. Los centros educativos no protegen ni del calor extremo ni del frío intenso. Es caso del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, en barracones tras la riada. Sus alumnos han pasado de estar en una "sauna" a casi 35 grados en septiembre a meterse en una "nevera" a 9 grados en enero. En esas condiciones tienen que estudiar -o intentarlo- miles de escolares valencianos.

Pasillo del IES Berenguer Dalmau, a 9 grados, este jueves. / Levante-EMV

La indignación de las familias crece al comprobar que las promesas de reconstrucción tras la dana no se han materializado. Rubén Pacheco, presidente de FAMPA-València, califica la situación de "vergonzante" y desmiente las afirmaciones institucionales sobre la mejora de los centros.

El CEIP Vila Romana (Catarroja) es un ejemplo: El centro contaba con dos sistemas de tratamiento de aire (UTA) en los sótanos que proporcionaban confort térmico. Tras la riada, estos equipos fueron retirados durante la reconstrucción pero no han sido sustituidos, dejando las aulas con temperaturas que apenas alcanzan los 13 °C.

Un termómetro marca cas 35 grados en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Levante-EMV

Algo similar ocurre en el IES 25 d’Abril (Alfafar). La calefacción está inoperativa y la precariedad es tal que el intento de mitigar el frío con calefactores portátiles ha provocado hasta seis cortes de suministro eléctrico en una sola mañana, ya que la instalación no soporta la carga de un calefactor por aula.

Sin calefacción en plena ola de frío

Situaciones similares se dan en el IES Juan de Garay de la ciudad de València, donde los niños dan clases con chaqueta y guante desde hace unos días sin que la administración se ocupe de solucionar el problema. En el colegio Carrasquer de Sueca los niños y niñas están a 14 grados, con chaqueta y mantas en las piernas para aguantar el frío.

Una profesora del IES Juan de Garay de València, denuncia que el centro lleva gran parte del invierno sin calefacción debido a una falta de entendimiento burocrático entre las compañías de gas Nedgia y Alcancia. Aunque la caldera ha sido renovada, un desacuerdo sobre los permisos y la conexión técnica de la instalación ha dejado las aulas a temperaturas de entre 10 y 11 grados, incumpliendo la normativa laboral que fija el mínimo en 17 grados. Ante esta situación "insufrible", los alumnos asisten a clase con mantas y guantes, y se han iniciado protestas como sentadas en el vestíbulo para exigir una solución inmediata.

Además del problema del frío, la docente critica la gestión de la Conselleria de Educación, que ha recortado la dotación económica del centro aludiendo a la existencia de un remanente de fondos del ejercicio anterior. Cáceres advierte que ese dinero es insuficiente para cubrir los elevados gastos energéticos que vendrán y para mantener un edificio de 60 años que se encuentra en un estado de grave deterioro, con azulejos que se caen, paredes rotas y mobiliario obsoleto. Según la profesora, la situación es crítica en un instituto que históricamente ha sido un referente de la educación pública en València.

La concejala socialista deValencia Maite Ibáñez criticó que “mientras estudiantes y profesorado sufren el frío el Ayuntamiento de Valencia de PP y Vox no está dando ninguna respuesta”. “Es inaceptable que, en un contexto de temperaturas extremas, haya centros educativos públicos sin calefacción y que el gobierno municipal mire hacia otro lado”, ha afirmado.

"Riesgo evidente para la salud"

Desde la federación advierten que estas condiciones no son solo incómodas, sino peligrosas. "Estas circunstancias obligan al alumnado y al profesorado a permanecer durante horas sentados, con escasa movilidad, en condiciones térmicas claramente inadecuadas", señala Pacheco, quien alerta de un "riesgo evidente para la salud".

FAMPA-València ha rechazado las soluciones provisionales por inviables, dada la fragilidad de las redes eléctricas de los centros tras la dana. Ante la gravedad de los hechos, la federación ha invitado a la Consellera de Educación, Maria del Carmen Ortí, "a que pase una mañana completa sentada en una de estas aulas, en las mismas condiciones que alumnado y profesorado", para que compruebe la realidad de primera mano. Las AMPA exigen medidas urgentes e inmediatas en las escuelas para que los niños den clase a una temperatura adecuada.