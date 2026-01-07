La Guardia Civil prevé que la rave de Albacete que empezó en Nochevieja acabe este miércoles

La Guardia Civil ha indicado que en el entorno del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez (Albacete) donde se celebra una rave desde el 31 de diciembre, quedan unos 150 vehículos, por lo que la previsión es que la fiesta se desmantele por completo este miércoles.

Así, el Instituto Armado ha confirmado que se ha restablecido la normal circulación en la carretera AB-408, que hasta este martes, día de Reyes, estaba saturada de vehículos por el estacionamiento en sus márgenes.

También ha cesado la música en los escenarios que permanecían activos y ha comenzado la retirada escalonada de los vehículos y personas que quedaban en la zona.

Según los cálculos de la Guardia Civil, la madrugada de este miércoles han pernoctado junto al embalse del Cenajo unos 150 vehículos y alrededor de 200 personas -de las 3.500 que se llegaron a congregar al inicio de la rave- que previsiblemente saldrán de la zona durante esta mañana.

No obstante, la Guardia Civil mantiene los servicios de varias especialidades hasta la financiación del dispositivo.

Los primeros movimientos de esta rave se detectaron en la noche del pasado 30 de diciembre, cuando comenzaron a llegar a Tobarra (Albacete) un gran número de vehículos, muchos de ellos caravanas y furgonetas, procedentes de otros países, como Francia y Dinamarca, con la intención de instalarse en el embalse del Cenajo.

En un primer momento, la Guardia Civil consiguió disolverlos en la madruga del miércoles 31 y los asistentes a la fiesta intentaron trasladarse a la pedanía de Cordovilla, en la cercana localidad de Tobarra, si bien finalmente volvieron al embalse del Cenajo, donde consiguieron comenzar la fiesta a última hora de ese día.