El Vaticano
El Papa cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo
Con el cierre de la última puerta que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluye oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco
EP
El papa León XIV ha cerrado este martes 6 de enero la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la última que permanece abierta entre las basílicas papales de Roma, concluyendo oficialmente el Año Santo iniciado el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco.
En continuidad con la práctica establecida desde 1975 -y simplificada aún más por san Juan Pablo II en el Jubileo del 2000-, el rito, que ha comenzado a las 9:30 horas, ya no incluye el cierre público de la puerta con mampostería, sino que se limita al cierre de los batientes.
La fórmula en el rito es "se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia", que se completa con una invocación para que permanezcan abiertos los "tesoros" de la gracia divina.
La obra de mampostería propiamente dicha de la puerta se llevará a cabo solo posteriormente, de manera privada, unos diez días después, con un rito de "mampostería" dirigido por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Posteriormente, el Papa ha presidido la Santa Misa de la solemnidad de la Epifanía dentro de la Basílica Vaticana.
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos
- Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Cierran dos accesos al Parque Regional de Sierra Espuña para evitar accidentes