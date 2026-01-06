TRAGEDIA
Muere una mujer en el incendio de una casa en Antequera (Málaga)
Los bomberos han rescatado a un hombre del inmueble
Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio de una casa en Antequera (Málaga) durante la madrugada de este martes, inmueble de donde los bomberos han rescatado a un hombre de 52 años, que ha sido evacuado al hospital de esa ciudad.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han informado de que el fuego ha afectado a la totalidad de la vivienda, de dos plantas, situada en la Plaza Comercio.
Según han indicado desde el servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo sobre las 23:45 horas de este lunes, cuando los vecinos alertaron de la existencia de llamas en esa casa.
Al lugar se desplazaron efectivos de bomberos y de Policía Local y Nacional, además de los sanitarios del servicio de Emergencias Sanitarias 061, que certificaron el fallecimiento de la mujer en el inmueble siniestrado.
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos
- Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Cierran dos accesos al Parque Regional de Sierra Espuña para evitar accidentes