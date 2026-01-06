El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: "En casa ya no cabe nada más"

"Ya en casa no teníamos espacio, no nos caben tantas cosas. Llevamos un tiempo con el trastero y estamos muy contentos, es muy cómodo, aunque está todo tan automatizado que, alguna vez, si no pillas el Wifi...". María, 60 años, descarga con unas amigas de una furgoneta multitud de enseres que tenía en un bajo de Alcobendas (Madrid) al que ahora va a dar otro uso. Los va a guardar en el trastero que tiene alquilado en la enorme nave que Cityo acaba de abrir en el polígono industrial de la localidad.

Cityo es una de las cada vez más numerosas empresas que se dedican por toda España a alquilar trasteros y almacenes en un 'boom' que está lejos de alcanzar su techo. "Es un negocio al alza, la expectativa es seguir creciendo", explica una de estas compañías. El sector estima que el mercado español podría superar los 400 millones de euros anuales de facturación, todavía muy lejos, aun así, de otros países europeos, como Reino Unido, en el que el uso del trastero está muy asentado desde hace lustros.

En los últimos dos años, la superficie disponible ha aumentado un 46% y ya suma 1,9 millones de metros cuadrados

Las viviendas cada vez más pequeñas, los alquileres más caros –lo que dispara los pisos compartidos entre los más jóvenes, que viven con menos metros– y el teletrabajo han derivado en una búsqueda de ganar espacio y el trastero ha pasado a convertirse, en muchos hogares, en una estancia más, al igual que para muchas empresas y pequeños negocios. "Nosotros trabajamos repartiendo paquetes de AliExpress, y usamos el almacén para hacer la distribución según las rutas", comenta Manuel, un autónomo que está con sus compañeros cargando una furgoneta en el centro de almacenamiento de Alcobendas.

Barcelona 02/01/2026 Barcelona. El boom de los trasteros se dispara al reducirse el tamaño de las viviendas y por los cambios de vida: "En casa no tengo ya espacio". Imágenes de distintas empresas de trasteros urbanos en el centro de Barcelona: Blue space, oh my box, trasters urbans, central trasteros... AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Servicio para las empresas

En los últimos dos años, la superficie disponible para el alquiler de trasteros ha crecido un 46% y ya suma 1,9 millones de metros cuadrados. Bluespace, Cityo, Lowbox, Homebox, Necesito un trastero, Boxspace, Boxtobox... Se calcula que hay más de 380 empresas que se dedican a prestar este tipo de almacenamiento en las principales ciudades –Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia...– y que suelen ofrecer todo tipo de facilidades: vigilancia 24 horas, alarmas, sistema digital de apertura o seguro por robo o incendio. Algunas de ellas incluso incluyen el transporte de las propias mercancías.

"Entre los clientes contamos con muchas empresas: es una manera de ahorrarse seguridad, agua y luz", apuntan en un centro de alquiler de trasteros

"Nosotros tenemos muchas empresas entre los clientes y en algunos casos trasteros alquilados por delegados comerciales. Es una manera que tienen de ahorrarse seguridad, agua y luz", explican desde una de las empresas de trasteros más conocidas, con varios centros en Madrid. La compañía apunta a que la tipología de cliente es muy variada: desde usuarios que están en pleno cambio de vivienda porque se les acaba el alquiler y necesitan un lugar de almacenamiento durante unas semanas hasta personas con poco espacio en casa o que se acaban de divorciar y han perdido metros cuadrados en su nueva vivienda, por lo que necesitan un lugar para guardar parte de sus cosas.

Imagen de uno de los proyectos de trasteros que ha comercializado Urbanitae junto a Grupanxon en la capital. / EL PERIÓDICO

Los precios del alquiler de los trasteros varían dependiendo del tamaño y del lugar donde se ubiquen. Obviamente, su valor está marcado por su proximidad al centro de la ciudad y por el periodo que se quiere alquilar: cuanto más tiempo, mejores precios. Así, se pueden encontrar desde 50 euros al mes los de 1 metro cuadrado –que suelen usarse como taquilla, para guardar maletas o archivadores [suelen tener dos metros de alto]– hasta los 150-200 euros a los que ascienden los de cinco metros cuadrados.

A la venta desde 9.000 euros

Entretanto, su precio de venta, normalmente en sótanos de urbanizaciones, en bajos de viviendas o locales comerciales, suele oscilar entre los 9.000 y los 13.000 euros en las grandes ciudades. "Trastero en venta en Avenida Diagonal de Barcelona. 3x4 metros. 9.750 euros", reza un anuncio de Idealista. "Trastero en venta en la calle Fernando Poo de Madrid. 2 por 3 metros. 11.000 euros", dice otro anuncio sobre un espacio en venta en la capital.

"Es un negocio que no tiene casi gasto de personal, esto no es un hotel", razonan desde una de estas empresas

Para los inversores, los trasteros se han convertido además en un activo interesante, ya que no requieren de inversión elevada y pueden ofrecer una rentabilidad de dos dígitos (más del 10%) en un corto periodo de tiempo. "Es un negocio que no tiene casi gasto de personal, esto no es un hotel", razonan desde una de estas empresas sobre un sector donde España se ha consolidado como el cuarto país con más metros cuadrados ofertados de Europa. Y la tendencia es creciente.

Diez instalaciones más en Catalunya

En 2025, Crossroads y Box Infiniti se aliaron con el objetivo de invertir 100 millones de euros para adquirir, desarrollar y explotar trasteros urbanos en España. Mientras, PGIM Real Estate ha ampliado su alianza con Pithos para desplegar en España la marca suiza Zebrabox, con una cartera inicial de 10 instalaciones en Catalunya y un plan de expansión que suma activos en Andalucía y Comunidad Valenciana. En paralelo, operadores locales como Globalbox siguen creciendo: han abierto un nuevo centro de más de 8.000 metros cuadrados y unos 1.600 trasteros en Vallecas.

Una familia descarga enseres de una furgoneta para meterlos en el trastero que tiene alquilado en Cityo, en Alcobendas (Madrid). / EL PERIÓDICO

"Tiene todo lo que se le pide a un proyecto de inversión inmobiliaria. Plazos ágiles, demanda probada y costes de ejecución bajos", señala a EL PERIÓDICO Sergio Arana, managing director del área de Real Estate de Urbanitae, que ha llevado a cabo más de 15 proyectos de trasteros en Madrid junto a la promotora Grupanxon. Desde Urbanitae funcionan al revés que un fondo de inversión. Primero eligen proyecto y luego levantan el capital con una plataforma de 'crowdfunding'. "Las inversiones en trasteros seguirán en auge; son proyectos que funcionan muy bien".

Según ratifica Arana, el crecimiento del sector ha ido ligado directamente a la alta demanda, provocada por la alta concentración de población en núcleos urbanos y a que cada vez "las casas son más pequeñas y se necesitan más espacios". Por otro lado, resulta también atractivo el hecho de que los trámites administrativos sean muy sencillos y que "para llevar a cabo trasteros te sirva cualquier local comercial".

De acuerdo con el último informe de 'European Self Storage Industry Report', publicado en octubre y realizado por la consultora inmobiliaria CBRE y FEDESSA, la asociación europea de empresas de trasteros, el sector tiene todavía "un gran recorrido", ya que solo el 4% de la población lo usa en la actualidad y el 10% lo utilizó en el pasado. El 36% de las personas encuestadas para el estudio nunca habían oído hablar de él, lo que da cuenta de su margen de crecimiento.