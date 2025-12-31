2025: la tarea pendiende de desaprender
El año 2025 ha sido un periodo intenso en la Región de Murcia, marcado por conflictos políticos, tensiones sociales y viejos problemas estructurales que siguen sin resolverse y que se presentaban ante nosotros como la oportunidad perfecta para reconstruirnos y superar limitaciones en pro del bien común. Y hoy, a escasas horas de despedir el año, aún nos preguntamos si la hemos sabido aprovechar.
En el plano político, la aprobación de los Presupuestos regionales ha vuelto a evidenciar la dependencia del Gobierno autonómico de pactos y ha generado una fuerte confrontación parlamentaria.
La sanidad pública ha sido otro de los grandes focos informativos del año. Las listas de espera, la falta de personal sanitario y la presión sobre los centros de salud han vuelto a situarse en el centro de las críticas, con protestas de profesionales y usuarios que reclaman más inversión y una planificación a largo plazo. En paralelo, la educación ha vivido un curso marcado por la incertidumbre, los cambios normativos y la preocupación por la convivencia y la integración en las aulas.
Desde el punto de vista económico, 2025 ha dejado datos positivos en términos de empleo y actividad, impulsados en gran medida por el turismo, la agricultura intensiva y el sector servicios. La Región ha batido récords de visitantes, pero este crecimiento ha ido acompañado de un debate cada vez más presente sobre la precariedad laboral, el acceso a la vivienda y el impacto del modelo turístico en el territorio.
El Mar Menor sigue simbolizando la lucha entre desarrollo económico y protección ambiental. A pesar de algunos avances, los episodios de contaminación, las lluvias extremas y la presión urbanística han mantenido viva la preocupación ciudadana y el enfrentamiento entre administraciones. La sequía y la gestión del agua han continuado siendo un asunto clave, con el trasvase Tajo-Segura en el centro del debate político y social.
En el ámbito social, 2025 ha estado marcado por tensiones en torno a la convivencia, la inmigración y la desigualdad, especialmente en municipios agrícolas donde la presión demográfica es mayor. Estos conflictos han reabierto el debate sobre integración, servicios públicos y cohesión social en una región diversa y en crecimiento.
Pero siempre nos quedará la cultura, el deporte y las fiestas populares, que han servido, un año más, como elementos de cohesión. Grandes eventos, festivales y éxitos deportivos de figuras murcianas han dado visibilidad positiva a la Región, demostrando el dinamismo cultural y social que convive con las dificultades del día a día.
ENERO
FÚTBOL | El sueño de la Minera dura cinco minutos ante el Madrid
6 ENERO. El día de Reyes la Deportiva Minera se enfrentó al Real Madrid en Copa del Rey, pero no consiguió competir en ningún momento, sucumbiendo por 0 goles a 5, pero dejando un día para el recuerdo en la Región.
RELIGIÓN | La Luz Jubilar se apaga en Caravaca de la Cruz
12 ENERO. La Luz Jubilar se apagó en Caravaca en un emotivo acto, cerrando el Año Jubilar 2024, pero la Vera Cruz siguió recibiendo peregrinos, como lo ha hecho en los últimos ocho siglos.
PATRIMONIO | El ministro Urtasun visita el ARQVAtec de Cartagena
16 ENERO. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visitó ARQVAtec, el laboratorio del Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arqva, donde achacó al «conocimiento científico» el «milagro de recuperar el Mazarrón II».
FÚTBOL SALA
El Jimbee supera al Betis y de nuevo es Supercampeón
19 ENERO. El Jimbee Cartagena se proclamó campeón de la Supercopa de España tras vencer al Real Betis por 3-1. El cuadro portuario tuvo la final soñada en el principio de la final y supo sufrir cuando tocaba y, gracias a ese esfuerzo, superó al conjunto sevillano con justicia. Con este título, segunda Supercopa consecutiva y tercer campeonato en tan solo 377 días, el cuadro cartagenero se confirma como el mejor equipo de España en ese momento y una referencia a nivel mundial. Esta cita demostró que al Jimbee le motivan los días grandes, volviendo a escribir una página de oro en su historia.
INVIERNO | La nieve despliega su manto blanco sobre el Noroeste
17 ENERO. Los pronósticos se cumplieron. Las bajas temperaturas sufridas en la madrugada del jueves al viernes provocan una postal blanca en varios puntos de la Región de Murcia. A medianoche comenzó a nevar en la pedanía de Inazares, afectando a toda la Sierra de Revolcadores.
PSOE | Francisco Lucas se impone en las primarias
20 ENERO. Francisco Lucas se convirtió en el secretario general del PSOE regional tras ganarle las primarias a Diego Conesa con una diferencia de 392 votos. En concreto, 2.219 votos fueron a parar al entonces diputado en el Congreso, mientras que 1.827 votos, se dirigieron al otro candidato.
SUCESOS | Mata a tiros a su ex suegra en un bar de Torreagüera
23 ENERO. Muere a tiros en Torreagüera al defender a su hija de su expareja. La pedanía murciana anocheció conmocionada ante un tiroteo que se saldó con la muerte de una mujer, de 78 años, a manos de un ex vigilante de seguridad de 58 años llamado Sebastián, que fue detenido.
FEBRERO
MURCIA | El Ministerio paraliza el derribo de los muros de la Cárcel Vieja
4 FEBRERO. El Ministerio paralizó el derribo de los muros de la Cárcel Vieja de Murcia, acción prevista en la segunda fase de la rehabilitación del inmueble, después de que el Grupo Socialista, a través de la Delegación del Gobierno en Murcia, notificara a la Secretaría correspondiente.
CARAVACA | Felipe VI y Letizia cierran el Año Jubilar
6 FEBRERO. Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, pusieron el broche este jueves al Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, celebrado durante 2024, con una visita multitudinaria en la que recibieron el calor de centenares de vecinos a lo largo de todo su recorrido y en la que tuvieron la oportunidad de venerar la reliquia de la Vera Cruz. El alcalde de Caravaca, José Francisco García, les hizo entrega del bastón de mando y las llaves de oro de la localidad.
SUCESOS
Muere una mujer de Mula en un devastador incendio
21 FEBRERO. Una mujer de 55 años, de nombre Ángeles, perdió la vida en un incendio en su domicilio de Mula. El cadáver de la vecina, que vivía sola, fue hallado en la cocina del domicilio calcinado. Testigos afirman que no se pudo hacer nada por rescatarla debido a que las llamas devoraban toda la vivienda. El incendio era aparatoso y se veía a larga distancia, y asustó sobremanera a quienes lo presenciaron. El pueblo de Mula quedó consternado por la noticia ya que Ángeles, además de pertenecer a una familia muy conocida de la localidad, era una mujer muy querida, dada su entrega a los demás, a quienes ayudaba cuando podía. La mujer estaba implicada con asociaciones del municipio.
TENIS | Alcaraz se alza con su primer título del año
9 FEBRERO. Carlos Alcaraz frenó con rotundidad el intento de reacción del australiano Alex de Miñaur, que no pudo evitar su segunda derrota seguida en la final de Róterdam que ganó el español por 6-4, 3-6 y 6-2 para inaugurar su cosecha de éxitos en 2025 y conseguir su primer trofeo en un evento bajo techo. El español, tercer jugador del mundo en ese momento, tardó una hora y 55 minutos en sellar una nueva victoria sobre el oceánico, octavo del ránking ATP.
COOPERATIVISMO | La Región, epicentro de la economía social en el año de capitalidad
27 FEBRERO. La capitalidad de la economía social que Murcia estrenó el 27 de febrero convirtió durante el año a la Región en el epicentro mundial de este movimiento con un encuentro de las Naciones Unidas que se celebró en diciembre.
MARZO
SUCESOS | Asesinato en Fuente Álamo
8 MARZO. Un hombre de 31 años perdía la vida en Fuente Álamo a manos, presuntamente, de su cuñado, Francisco, un vecino de 58 años que le pegó un tiro en el transcurso de una discusión en una casa.
DEPORTE | El triunfo de la igualdad
9 MARZO. Mujeres de todas las edades inundaron un año más las calles del centro de Murcia en una jornada para el recuerdo, ya fuera corriendo o andando, en la décima edición de la Carrera de la Mujer.
SUCESOS | Accidente de autobús
18 MARZO. Veinte personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al volcar un autobús de pasajeros en la A7 a su paso por Murcia. En el vehículo viajaban 44 jubilados del Imserso.
LLUVIAS
El día grande del Cabezo de Torres esquiva las precipitaciones
4 MARZO. Aunque mirando al cielo, festeros, vecinos y visitantes disfrutaron de un desfile en el que se alternaron mujeres con turbante, jóvenes con fuego en las manos y carrozas adecentadas con calaveras de oro.
Que amaneciese un día ‘nublo’ no hacía prever nada bueno, especialmente después de que el desfile ya se tuviese que cancelar unos días antes por las precipitaciones.
Pero después de la tormenta (literalmente) llegó la calma y el jolgorio, y las ganas de Carnaval contenidas reunieron a unos 30 grupos que hicieron su puesta en escena entre plumas y purpurina. Una vez vivido el punto álgido de los festejos carnavaleros de la pedanía, el carnaval de foráneos y la tradicional quema de la máscara pondrían el punto y final a la semana grande del Cabezo de Torres. n
El temporal se recrudece y se ceba con Cehegín y Lorca
6 MARZO. Los daños causados por el temporal, que llegó a aportar registros históricos de precipitaciones que superaron en algunos puntos de la Región los 150 litros por metro cuadrado, se extendieron a lo largo y ancho de la geografía murciana, pero castigó especialmente a los municipios de Cehegín y Lorca, donde sus efectos fueron especialmente graves en infraestructuras y el sector agrícola.
Hallan en el agua el cadáver del desaparecido en el río Segura
16 MARZO. La búsqueda de un hombre desaparecido en el río Segura en Murcia terminó con el hallazgo de su cadáver en el agua. «Parecía una bolsa y era un cuerpo», explicaban testigos del hallazgo después de dar aviso a la Policía, y esta a los bomberos, que se desplazaron, en concreto, seis efectivos en un primera salida y cuatro más en un vehículo ligero con una zódiac, para acceder al río y rescatar el cuerpo.
DEPORTE | El Hozono Global Jairis hace historia al conquistar la Copa de la Reina
23 MARZO. Alcantarilla vivió una gran fiesta por la histórica Copa de la Reina que conquistó el Jairis en Zaragoza. El equipo de Bernat Canut fue agasajado por su impresionante éxito en un torneo donde eliminó en cuartos de final al Valencia, dominador del baloncesto femenino español en las últimas temporadas, en semifinales al Spar Girona, y en la final al Perfumería Avenida Salamanca, el club más laureado del país. El mundo del deporte nunca se cansará de esas grandes hazañas que hacen soñar a las aficiones con que todo es posible. La repetida una y mil veces historia del ‘matagigantes’. Y qué dulces son las mieles del inesperado éxito cuando este queda en casa.
ABRIL
SUCESOS | Detenido por matar a su hijastra de 5 años en Llano de Brujas
1 ABRIL. Jesús J. G., el hombre de 48 años de edad que estaba en busca y captura acusado de haber acabado con la vida de una niña de 5 años de edad, Nadia, en una casa de la pedanía murciana de Llano de Brujas, fue detenido en Torrevieja horas después del crimen. La ex novia del sospechoso tenía la custodia de esta menor, hija biológica de su prima. El sujeto, tras perpetrar presuntamente el crimen, había escapado, pero finalmente la Benemérita consiguió detenerlo.
IGLESIA | Muere el papa Francisco
21 ABRIL. El Vaticano anunciaba la muerte del papa Francisco. Tenía 88 años y desde 2021 su salud había empezado a deteriorarse. Se cerraba así un periodo extraordinario dentro de la Iglesia católica, en el que un sacerdote argentino de zapatos negros gastados, que siempre vistió una sencilla cruz de plata, puso fin a la tradición de los papas europeos. «Mis hermanos cardenales han ido a buscar al papa al fin del mundo», fueron sus primeras palabras.
ENERGÍA
España se queda a oscuras tras un apagón eléctrico masivo
28 ABRIL. Se fue la luz, pero como nunca antes. España vivió un acontecimiento histórico sin precedentes después de que a las 12.32 del mediodía se produjera un apagón eléctrico masivo que afectó también a Portugal y Francia. Los espacios interiores se quedaron a oscuras, el caos se adueño de las comunicaciones y la movilidad, y la actividad del país quedó prácticamente paralizada durante horas. El sector sanitario pudo parar mejor el golpe y la mayoría de los hospitales mantuvieron sus actividades esenciales gracias a sistemas electrógenos. Con la electricidad a un lado, buena parte de la sociedad se echó a la calle, mientras la luz solar lo permitía, para recordar cómo era la vida (hace no tanto) cuando los dispositivos digitales no nos ‘gobernaban’.
DEPORTES | El Alhama ElPozo asciende
27 ABRIL. El Alhama ElPozo regresaba a la liga de las estrellas femenina tras sumar el punto que le hacía falta ante el Aem Lleida (1-1) en un partido tenso, nivelado, donde hubo sufrimiento en los aficionados que llenaron el José Kubala.
SUCESOS | Mata a su suegra
30 ABRIL. Un hombre mataba a cuchilladas a su suegra durante una riña familiar en un domicilio de la pedanía murciana de Sangonera la Seca. El agresor, de 44 años de edad, también causaba heridas con el arma blanca a su mujer y a su padre.
MAYO
TRASVASE | Cierre de filas contra los recortes al Tajo-Segura
6 MAYO. Cientos de personas acudieron a la llamada de auxilio de los regantes del Trasvase Tajo-Segura en protesta contra las nuevas reglas de explotación del mismo con el objetivo de cumplir con los caudales ecológicos.
SUCESOS | Enterrados en aceite usado, cal viva y sosa cáustica en Librilla
8 MAYO. La Guardia Civil descubría restos humanos en una nave de Librilla donde se trataba de dar con el rastro de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, dos hombres desaparecidos diez días antes de Navidad.
HOSTELERÍA | ‘La muerte’ acecha a los bares de copas de Murcia
16 MAYO. HoyTú alertaba sobre ‘La muerte de la noche murciana’, pidiendo que se modificase la ordenanza que prohíbe a los pubs poner música más allá de la medianoche en calles de menos de siete metros.
IGLESIA
El estadounidense Robert Francis Prevost, nuevo papa León XIV
8 MAYO. Robert Francis Prevost, un cardenal agustino y estadounidense que habla casi perfectamente español, hijo de emigrantes europeos y que ha vivido años en América Latina, se convertía en el papa 267º de la historia de la Iglesia bajo el nombre de León XIV. La Iglesia católica rompía así uno de sus tabúes más históricos, el de no elegir a una persona nacida en la primera potencia del mundo. «Ayúdennos y ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo, con los encuentros, uniéndonos a todos para ser un solo pueblo siempre en paz», afirmó Prevost ante una plaza de San Pedro abarrotada.
TENIS | Imperial Carlos Alcaraz
18 MAYO. Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Masters 1000 de Roma después de firmar un partido prácticamente perfecto ante su máximo rival, Jannik Sinner (7-6, 6-1). El murciano no cedió ni una sola vez su servicio en todo el encuentro.
CARTAGENA | Rey a bordo
19 MAYO. El rey Felipe VI visitaba el submarino Isaac Peral S-81, en el Arsenal Militar de Cartagena, el primero de una serie de cuatro submarinos de la clase S-80 plus, de los buques más modernos con los que cuenta la Armada.
JUNIO
POLÍTICA | PP y Vox desbloquean al fin los presupuestos
5 JUNIO. Después de meses de desencuentros tras la salida de Vox del Gobierno, Fernando López Miras y José Ángel Antelo llegaban a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos regionales de 2025.
FÚTBOL | El Real Murcia se despide del ascenso a Segunda
7 JUNIO. Los granas decían adiós al sueño del ascenso al fútbol profesional, un año más, tras caer en Nueva Condomina ante un Nástic de Tarragona que apagó las ilusiones de una Nueva Condomina abarrotada.
POLÍTICA | El caso Ábalos salpica a la Región de Murcia
12 JUNIO. El exministro José Luis Ábalos se llevó 550.000 euros en mordidas con las obras del AVE en la Región de Murcia, según la UCO, obligando a dimitir a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.
TENIS
Alcaraz obra el mayor milagro del deporte para ganar Roland Garros
8 JUNIO. En una de las mejores finales que se recuerdan, el tenista murciano consiguió una remontada sin precedentes para vencer a Jannik Sinner en la final más larga de la historia de Roland Garros (5:29 horas), que se decidió por primera vez en el súper ‘tie break’ del quinto set. Alcaraz se rehizo de cada golpe que le fue atizando un Sinner que llegó a tener tres bolas de partido. Pero nada ni nadie iban a frenar al tenista español en una final que quedará ya para el recuerdo del tenis y del deporte.
Quinto título de Grand Slam para el tenista de El Palmar en la primera gran final entre los dos hombres llamados a dominar el tenis de presente y de futuro.
FESTIVAL AÉREO | Felipe VI se pone a los mandos del avión Pilatus
14 JUNIO. El rey Felipe VI voló en el avión de formación del Ejército del Aire Pilatus PC-21, con el que en la actualidad se forma la princesa Leonor en la Academia General del Aire (AGA). Así lo hizo el monarca en su visita al festival ‘Aire 25’ que acogió el municipio de San Javier para celebrar los 40 años de la Patrulla Águila, donde el monarca, ataviado con mono de vuelo, montó en la aeronave acompañado por un instructor de la academia, el comandante Guzmán, quien pilotó durante unos 45 minutos junto a Felipe VI.
SUCESOS | Dos personas muertas y 20 heridas tras una explosión en Lo Pagán
19 JUNIO. Dos personas fallecieron tras la deflagración de un bar de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar. No pudieron sobreponerse a la gravedad de las lesiones provocadas por la explosión en un bar junto al mercadillo de la pedanía marmenorense, que también dejó hasta una veintena de heridos y que, tras las pesquisas de la Guardia Civil, fue provocado al cortar la goma de una bombona de butano que explotó.
JULIO
EMERGENCIAS | Aparatoso incendio en el polígono de Fortuna
3 JULIO. Un incendio en una nave de tratamiento de plásticos en Fortuna, que se extendió a fábricas cercanas, movilizó a numerosos bomberos y hasta un helicóptero para hacer frente a las llamas. Además, provocó una nube tóxica que obligó a confinar a los vecinos. El fuego generó una gran columna de humo, visible a kilómetros, y alarmó a los presentes, especialmente por la gran cantidad de productos inflamables que había alrededor.
MÚSICA | Arde Bogotá se deja querer por 18.000 fans en Cartagena
4 JULIO. Arde Bogotá hizo vibrar a 18.000 fans entregados en uno de los conciertos más especiales de su meteórica carrera con su ciudad natal como escenario, una noche única que un día después tuvo su réplica como arranque de la nueva gira. Una noche de gloria, una noche elegíaca; con un grandioso concierto en la cuesta del Batel. En un entorno tan impersonal Arde Bogotá ofreció un set que parecía íntimo, un concierto especial que a todos pareció encantar. Un atracón de canciones, de confesiones y de catarsis.
SUCESOS
Propinan una brutal paliza a un vecino de Torre Pacheco
10 JULIO. «Yo la violencia no la quiero». Así se expresaba Domingo, el vecino de Torre Pacheco salvajemente agredido por un joven cuando salió a pasear. El hombre, de 68 años, aludía a las quedadas ultras que se convocaron posteriormente por redes sociales. Unas citas en las que los convocantes animaban a «dar con ellos y darles justicia directa para reunirlos con Alá». Para velar por la seguridad, se instaló en el pueblo pachequero un dispositivo compuesto por hasta 150 agentes encaragdos de llevar a cabo tareas de seguridad ciudadana, orden público y detención de unos enfrentamientos y altercados racistas que se saldaron con una decena de arrestados, casi 150 denunciados y cientos de identificados.
SALUD | La covid ataca de nuevo
24 JULIO. Los contagios por coronavirus sufrían un pico ascendente en verano. Concretamente, los casos se duplicaban en el último mes en la comunidad, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria de la Red Centinela Sanitaria.
METEOROLOGÍA | La resaca del temporal
25 JULIO. La lluvia, acompañada del granizo, golpeaba fuerte en la Región con rescates, ramblas desbordadas y acequias crecidas. El Centro de Coordinación de Emergencias gestionó un total de 146 llamadas que supusieron la gestión de 131 incidencias.
AGOSTO
MIGRACIÓN | Jumilla prohíbe ritos islámicos en espacios públicos deportivos
6 AGOSTO. El Pleno de Jumilla aprobaba una enmienda para impedir celebrar el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales. Lo que en un principio era una moción a propuesta de Vox, terminó por ser una enmienda aprobada en solitario por el PP, que instó al equipo de gobierno a promover actividades «que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país».
POLÍTICA | La alcaldesa de Águilas dimite y abandona la política
19 AGOSTO. La alcaldesa socialista de Águilas, Mari Carmen Moreno, dejaba el cargo y abandonaba la política tras más de 10 años liderando el Ayuntamiento y 24 años dedicados a la vida pública. Se trató de «una decisión totalmente personal, muy difícil de tomar y muy meditada», afirmó Moreno, quien se incorporó a su puesto de trabajo de profesora de Biología y Geología, y fue relevada en el cargo por Cristóbal Casado.
DEPORTES
Ocean Race, más que una regata para la ciudad de Cartagena
23 AGOSTO. Haciendo honor a su esencia, la ciudad de Cartagena acogió una cita náutica histórica: la llegada por primera vez de The Ocean Race Europe. Siete embarcaciones y regatistas de trece nacionalidades diferentes se dieron cita en el entorno del puerto cartagenero para competir en una de las regatas más importantes del mundo. Conocida también como la vuelta al mundo a vela, trascendió el ámbito deportivo ofreciendo un escenario único junto al histórico puerto cartagenero para ofrecer juegos infantiles, conciertos, visitas a embarcaciones civiles y militares, simuladores de navegación y experiencias gastronómicas dentro de una lista casi interminable de eventos que se sucedieron durante la estancia de la carrera.
ATLETISMO | Mariano García, plata
3 AGOSTO. El atleta murciano Mariano García se proclamó subcampeón de España de 800 metros lisos en una carrera que ha dominó el plusmarquista nacional, Mohamed Attaoui. Pese a no lograr el título, el de Cuevas de Reyllo sí que aseguró su presencia en el Campeonato del Mundo de Tokio que se celebró en septiembre.
TENIS | Un campeón con deportividad
18 AGOSTO. «Sorry Jannik». Carlos Alcaraz dejaba grabado con su rotulador en la cámara de televisión lo que el cuerpo le pedía en ese momento. El murciano no podía celebrar su título en el Masters 1000 de Cincinnati tras la lesión del italiano apenas cinco juegos disputados.
SEPTIEMBRE
DEPORTES | Alcaraz recupera el liderato del tenis mundial
7 SEPTIEMBRE. El tenista murciano volvía al número 1 después de 104 semanas tras destrozar a Jannik Sinner en la final del US Open para desquitarse de lo sucedido en Wimbledon y sumar su sexta corona de Grand Slam.
AÑO JUBILAR | Cehegín celebra una coronación centenaria
10 SEPTIEMBRE. Cehegín celebró el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Maravillas. La ciudad volvió a tener una cita con la historia, como hace cien años, cuando Papa Pío XI decretó la coronación de la Reina mariana de Cehegín.
POLÍTICA | Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno
12 SEPTIEMBRE. «Lealtad y respeto institucional». Así será la nueva etapa en la Delegación del Gobierno con la toma de posesión del nuevo representante del Ejecutivo nacional en la Región, Francisco Lucas. Al menos, él mismo se comprometió a que así sea.
+WOMAN | Tributo al talento femenino
23 SEPTIEMBRE. La Sala Black Box de Odiseo se convertía en el epicentro del reconocimiento al talento, la creatividad y la fuerza transformadora de las mujeres de la Región de Murcia en la X edición de los Premios +Woman, organizados por La Opinión. Una gala cargada de orgullo que puso en valor trayectorias diversas, unidas por la excelencia, el compromiso y la capacidad de abrir caminos.
CINE | Silencioso camino al éxito
3 SEPTIEMBRE. La ópera prima de la cineasta molinense Eva Libertad, ‘Sorda’, era preseleccionada por la Academia del Cine Español, junto con ‘Sirât’ y ‘Romería’, para representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar. «Me hace mucha ilusión que en esa terna –en la de las aspirantes a representar al país en la gran noche del cine de Hollywood– haya una película protagonizada por una mujer sorda», afirma la directora de un filme en el que el protagonismo recae, precisamente, su hermana, Miriam Garlo.
CASA REAL
Leonor se sube al Pilatus en su llegada a la AGA
1 SEPTIEMBRE. La alférez Borbón Ortiz se convertía en una alumna más de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. La princesa de Asturias se incorporaba para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada. Leonor de Borbón llegaba a la AGA vestida con el uniforme de especial relevancia del Ejército del Aire, siendo recibida por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.
Alberto Guzmán, comandante jefe del escuadrón de vuelo 792, acompañó a la princesa Leonor la primera vez que se puso el mono de vuelo.
TRIBUNALES
Cuatro años de cárcel para los implicados de la Púnica murciana
8 SEPTIEMBRE. Los principales acusados de la trama Púnica murciana fueron declarados culpables de haber cometido los delitos de fraude y cohecho al haber contratado de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online y han sido condenados a cuatro años de cárcel.
En concreto, el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz; su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la exdirectora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el empresario Alejandro de Pedro; y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso han sido condenados a un año de prisión, inhabilitación especial como autores de delito de fraude, y a tres años de prisión por el delito de cohecho.
Las defensas del caso Novo Carthago no consiguen la suspensión del juicio
29 SEPTIEMBRE. La Audiencia Provincial de Murcia acogía la primera sesión del juicio por el caso Novo Carthago, en el que se juzgaba a siete acusados, (uno de ellos murió en 2019), entre ellos, los exconsejeros regionales Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, por un presunto entramado de corrupción urbanística en torno al fallido macroproyecto turístico.
La sesión inaugural estuvo dedicada al debate de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que reclamaron la prescripción de los delitos, la inexistencia de acusación por falsedad documental, la ‘cosa juzgada’ respecto a resoluciones anteriores y la falta de tipicidad penal de los actos administrativos cuestionados. Como era de esperar, el magistrado Álvaro Castaño Penalva, presidente de la Sala, señaló que la mayoría de esas cuestiones afectan al fondo del proceso y no podían resolverse en ese momento, salvo en casos de claridad absoluta. n
DEFENSA | Triunfar o morir: así se instruye a un paracaidista
13 SEPTIEMBRE. Su preparación tiene una particularidad que los hace únicos: el salto desde un avión. Esa capacidad de desplegarse desde el aire convierte a la brigada en una de las unidades de vanguardia del Ejército de Tierra. Para mantener ese nivel, la instrucción es constante y exigente.
INFRAESTRUCTURAS | El Raal estrena nuevo puente tras media década
15 SEPTIEMBRE. La nueva infraestructura supuso una inversión de 1,88 millones de euros y restablecía la comunicación entre la zona de El Secano y el municipio de Beniel, donde en marzo de 2021 cedió ante el peso de un camión hormigonera que acabó en el río Segura.
POLÍTICA | La Croem ficha al rector Luján para la Secretaría General
18 SEPTIEMBRE. El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, elegía a su nuevo secretario general: José Luján, actual rector de la Universidad de Murcia (UMU). Un fichaje ‘en diferido’ hasta que abandone el Rectorado.
GUERRA | Ayuda en Gaza
23 SEPTIEMBRE. El enfermero Javier Soria (Murcia, 1993) acaba de volver de Sudán y Chad con Médicos Sin Fronteras, tras pasar también por Gaza, una experiencia que reconoce que le ha marcado y de la que volvió con la pena de tener que dejar allí a compañeros con los que ha compartido momentos tan complicados. «Desde mi cama veía los drones y los bombardeos», afirma el enfermero.
OCTUBRE
MOTOCICLISMO | Fermín Aldeguer se doctora ‘cum laude’ en MotoGP
5 OCTUBRE. Con tan solo 20 años y 183 días, el piloto de La Ñora hacía historia al convertirse en el primer murciano en ganar una carrera de MotoGP en un Gran Premio de Indonesia donde se vivió un doblete con la presencia del mazaronero Pedro Acosta en la segunda plaza.
CONSUMO | 100.000 personas se quedan sin agua potable
12 OCTUBRE. El Taibilla declaraba no potable el agua del grifo por filtraciones a la red en el Campo de Cartagena tras la dana, viéndose afectadas unas 100.000 personas de zonas de Murcia, San Javier, San Pedro, Los Alcázares y Torre Pacheco, que se tuvieron que abstecer con cubas. La MCT iniciaba una limpieza intensiva en el interior del canal con el fin de poder restablecer la normalidad en el servicio de abastecimiento.
NAVAL | A flote el submarino S-82
3 OCTUBRE. El astillero de Navantia en Cartagena se vistió de gala para la Puesta a Flote del submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’. El almirante Aniceto Rosique apuntó que el sumergible tiene por delante un calendario con unas 500 pruebas de puerto y unas 200 pruebas de mar.
CONCENTRACIÓN
«Gaza muere, Europa duerme»
4 OCTUBRE. Clamor en Murcia para exigir el fin de la masacre que sufre la población de Gaza y mostrar solidaridad con la Global Sumud Flotilla. Miles de personas se manifestaron en apoyo a Palestina y contra el abordaje que sufrió la expedición que pretendía llevar ayuda humanitaria a la zona. Bajo el lema ‘Ni genocidio ni colonialismo, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’, los manifestantes fijaron como punto de encuentro la Plaza Fuensanta, en el centro de la capital de la Región, para, desde ahí, echar a andar por la Gran Vía y acabar en la Delegación del Gobierno, en Teniente Flomesta. La protesta se convocó a nivel nacional por más de 650 entidades, sindicatos y organizaciones humanitarias de todo el mundo.
INFRAESTRUCTURAS | Arranca el desmantelamiento de Puerto Mayor
21 OCTUBRE. El Consejo de Ministros aprobaba el proyecto para el desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la restauración ambiental de la Caleta del Estacio, en La Manga del Mar Menor. La actuación, con una inversión de 25,7 millones de euros, tiene como principal objetivo la restauración ambiental de un espacio degradado por las antiguas obras del puerto deportivo, cuya concesión se otorgó en los años setenta.
TRIBUNALES | Ninguno de los acusados en el juicio por Novo Carthago pisará la cárcel
28 OCTUBRE. El fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano elevó a definitivas sus conclusiones del caso Novo Carthago, manteniendo la acusación por delitos de falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales, pero rebajando a un año la petición de prisión por dilaciones indebidas.
NAVAL | Primera misión del Isaac Peral
15 OCTUBRE. El submarino Isaac Peral se hizo a la mar para iniciar su despliegue en aguas del Mediterráneo como parte de la operación de seguridad marítima de la OTAN `Sea Guardian’, apoyando en la lucha contra el terrorismo en el marco de Alianza.
NOVIEMBRE
SUCESOS | Intenta degollar a su madre en Santa María de Gracia
5 NOVIEMBRE. Un joven de 29 años fue detenido por apuñalar en el cuello a su madre. Allegados habrían explicado a la Policía que los problemas mentales que podría sufrir el joven derivarían de su adicción a los estupefacientes.
MERCADO | La gripe aviar eleva por los aires el precio de los huevos
10 NOVIEMBRE. El precio de los huevos volvía a situarse en el punto de mira de los consumidores. La extensión de la gripe aviar y el confinamiento preventivo de aves de corral provocaban un nuevo repunte en el coste de este alimento básico-
MAGNA PROCESIÓN | Un sacro cortejo de belleza y devoción ilumina Murcia
15 NOVIEMBRE. Miles de personas disfrutan de la comitiva sacra del Jubileo de las Cofradías, integrada por 15 obras de arte de Murcia, Cartagena, Lorca, Yecla, Jumilla, Alcantarilla, Águilas, Calasparra, Cieza, San Pedro del Pinatar y Mazarrón-
INVERSIONES | La agricultura del futuro
13 NOVIEMBRE. El Gobierno regional autorizaba a la entidad regional de saneamiento y depuración Esamur una inversión de 92 millones de euros para el contrato de explotación y mantenimiento de 54 estaciones depuradoras de aguas residuales en 38 municipios de la Región. El contrato se extenderá hasta 2029 con el objetivo de garantizar el funcionamiento óptimo de todas estas instalaciones. Los trabajos incluirán el mantenimiento, el control analítico de los vertidos, la gestión de los residuos generados y la mejora de los rendimientos.
ENCENDIDO DEL ÁRBOL
Richard Gere y miles de «seres de luz» iluminan la Navidad
28 NOVIEMBRE. La luz que encendieron los niños enfermos de cáncer, acompañados por el actor Richard Gere, en el Gran Árbol de Navidad, se levantó a dos kilómetros de altura. Hasta las pedanías de la huerta de Murcia pudieron disfrutar del espectáculo luminoso que atrajo a miles de murcianos y visitantes a la Plaza Circular. Además de iluminar el gran adorno navideño de la Circular, 65 cañones dibujaron con luz un árbol, que se proyectó a dos kilómetros de altura en el firmamento murciano.
TRIBUNALES | Absueltos todos los acusados en el caso Novo Carthago
20 NOVIEMBRE. Una sentencia extensa y razonada de la Audiencia Provincial de Murcia ponía punto final al caso Novo Carthago con un mensaje contundente: no hay delito, no hubo prevaricación, no existió falsedad documental y tampoco blanqueo. Todos los acusados quedan exonerados.
GASTRONOMÍA | Barahonda conquista su primera estrella Michelin
25 NOVIEMBRE. El restaurante Barahonda, ubicado en Yecla, era distinguido con su primera estrella Michelin. El reconocimiento, que consolida el trabajo del chef Alejandro Ibáñez y su equipo, confirma a la Región de Murcia como uno de los territorios gastronómicos más emergentes de España.
EMERGENCIAS | Un incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía
26 NOVIEMBRE. Un aparatoso incendio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena obligaba a evacuar varias plantas del centro hospitalario. El fuego quedó controlado en apenas media hora, sin causar heridos, aunque sí se atendió a algunas personas por inhalación de humo.
DICIEMBRE
SANIDAD | Ante la tormenta perfecta: virus y huelga médica
9 DICIEMBRE. El sistema sanitario se enfrentó a una prueba de fuego, ya que a la huelga de médicos se sumó el incremento precipitado de los virus respiratorios, con la gripe copando ya -un mes antes de lo previsto- las citas de las agendas médicas de centros de salud y consultorios. Las consultas de Atención Primaria funcionaban a medio gas tras un aumento de los casos de gripe del 248%, mientras que las consultas de especialistas también se vieron afectadas.
DEPORTES | Semana dulce para un Real Murcia que se atreve a soñar
8 DICIEMBRE. Un gol del central Héctor Pérez daba la victoria al Real Murcia ante el FC Cartagena, confirmándoles como un equipo imparable. Los granas ya tumbaron unos días antes al Cádiz en Copa del Rey para permitirse seguir soñando con la competición del KO.
SANIDAD| Mascarilla obligatoria
9 DICIEMBRE. El uso de la mascarilla pasó a ser obligatorio en los hospitales, centros de salud y en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la Región de Murcia. La Consejería de Salud explicó que esta decisión se ha tomado «en base al criterio de los técnicos del Servicio de Epidemiología, debido al aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las últimas semanas y la previsión de que aumente». El último informe de Epidemiología reflejaba un aumento de la incidencia de infecciones respiratorias agudas (gripe, covid-19, bronquitis y bronquiolitis) en un 19%.
SUCESOS
Una redada antidroga en La Paz se salda con 14 detenidos
17 DICIEMBRE. El Polígono de La Paz, en Murcia, fue escenario de una nueva redada antidroga. Agentes de la Policía Nacional tomaron el barrio y desmantelaron una vez más puntos de venta de sustancias y plantaciones de marihuana, informan fuentes policiales. Catorce personas fueron detenidas en un operativo que se prolongó durante horas. Furgones policiales, agentes uniformados y de paisano, algunos de ellos miembros de los antidisturbios y otros con pasamontañas, llevaron a cabo registros en varios bloques. Los investigadores hallaron 14.000 euros en efectivo, hachís y cocaína, numerosas plantas de marihuana (más de 4.000), algunas en macetas y otros cogollos, así como útiles para su cultivo.
SUCESOS | Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano
12 DICIEMBRE. Un cirujano plástico era detenido por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia en un quirófano alquilado del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, donde la mujer tenía programada una intervención de estética.
CASA REAL | Primer vuelo en solitario de la princesa Leonor
19 DICIEMBRE. La Princesa de Asturias realizó su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Lo hizo a los mandos del Pilatus PC-21, en la denominada ‘suelta’, cuando se cumple su cuarto mes de instrucción como alférez. Para llegar a volar en solitario, la princesa Leonor ha tenido que completar la formación teórica y las sesiones de simulador y de vuelo real establecidas para el Pilatus.
