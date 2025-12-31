El año 2025 ha sido un periodo intenso en la Región de Murcia, marcado por conflictos políticos, tensiones sociales y viejos problemas estructurales que siguen sin resolverse y que se presentaban ante nosotros como la oportunidad perfecta para reconstruirnos y superar limitaciones en pro del bien común. Y hoy, a escasas horas de despedir el año, aún nos preguntamos si la hemos sabido aprovechar.

En el plano político, la aprobación de los Presupuestos regionales ha vuelto a evidenciar la dependencia del Gobierno autonómico de pactos y ha generado una fuerte confrontación parlamentaria.

La sanidad pública ha sido otro de los grandes focos informativos del año. Las listas de espera, la falta de personal sanitario y la presión sobre los centros de salud han vuelto a situarse en el centro de las críticas, con protestas de profesionales y usuarios que reclaman más inversión y una planificación a largo plazo. En paralelo, la educación ha vivido un curso marcado por la incertidumbre, los cambios normativos y la preocupación por la convivencia y la integración en las aulas.

Desde el punto de vista económico, 2025 ha dejado datos positivos en términos de empleo y actividad, impulsados en gran medida por el turismo, la agricultura intensiva y el sector servicios. La Región ha batido récords de visitantes, pero este crecimiento ha ido acompañado de un debate cada vez más presente sobre la precariedad laboral, el acceso a la vivienda y el impacto del modelo turístico en el territorio.

El Mar Menor sigue simbolizando la lucha entre desarrollo económico y protección ambiental. A pesar de algunos avances, los episodios de contaminación, las lluvias extremas y la presión urbanística han mantenido viva la preocupación ciudadana y el enfrentamiento entre administraciones. La sequía y la gestión del agua han continuado siendo un asunto clave, con el trasvase Tajo-Segura en el centro del debate político y social.

En el ámbito social, 2025 ha estado marcado por tensiones en torno a la convivencia, la inmigración y la desigualdad, especialmente en municipios agrícolas donde la presión demográfica es mayor. Estos conflictos han reabierto el debate sobre integración, servicios públicos y cohesión social en una región diversa y en crecimiento.

Pero siempre nos quedará la cultura, el deporte y las fiestas populares, que han servido, un año más, como elementos de cohesión. Grandes eventos, festivales y éxitos deportivos de figuras murcianas han dado visibilidad positiva a la Región, demostrando el dinamismo cultural y social que convive con las dificultades del día a día.