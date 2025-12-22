ESPECIAL MULTIMEDIA
Resumen informativo del 2025: los temas que interesan a los ciudadanos
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cuándo y cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís qué leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
únicos
analizados
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indica cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más y cuáles son los principales argumentos.
Fenómenos climáticos y economía
centrada en el empleo y el campo:
marcan el interés
informativo
en la Región de Murcia
El análisis temático de millones de páginas vistas durante 2025 muestra que el consumo informativo en Murcia se ha vivido con una sensación de fragilidad del entorno: tormentas, alertas y carreteras cortadas han marcado buena parte de las noticias más leídas. En paralelo, crece la inquietud ante un proyecto vital cada vez más incierto: subidas de precios, problemas laborales, un campo en tensión y un acceso más difícil a la vivienda.
Como contrapeso, la conversación se equilibra con los partidos del Real Murcia y el FC Cartagena, las gestas de Carlos Alcaraz, las fiestas, los conciertos y la gastronomía.
Esta radiografía permite ir más allá del titular más leído y detectar qué inquieta, qué se necesita entender y qué tipo de información guía al ciudadano. La conversación pública se ha construido a base de sobresaltos —un incendio, un gol in extremis…—, pero también de temas persistentes que vuelven una y otra vez: el campo, las listas de espera o las obras.
1. El clima manda: alertas, tormentas y olas de calor marinas
El cambio climático ocupa un lugar central en la conversación cuando afecta directamente a la vida diaria. Los fenómenos extremos copan el interés tras la dana de Valencia, convirtiéndose en una de las subcategorías más consultadas del año.
Los avisos de la AEMET por lluvias intensas, las alertas amarillas y naranjas, las carreteras cortadas y las actividades suspendidas concentran buena parte de las lecturas. Episodios como las inundaciones de la dana ‘Alice’ en San Pedro del Pinatar, Mazarrón o Torre Pacheco o las crisis de falta de oxígeno en el Mar Menor por las olas de calor marinas refuerzan la sensación de vulnerabilidad ambiental.
En segundo plano se colocan los contenidos sobre sostenibilidad y biodiversidad que abordan la degradación del entorno natural, la presión sobre espacios protegidos y el impacto del consumo de agua y la gestión de residuos en el equilibrio ecológico.
2. Un año de tensión económica: del empleo a la rentabilidad del campo
El empleo, las condiciones laborales y el sector primario concentran la atención en materia económica. Las noticias sobre accidentes de trabajo, conflictos en empresas y despidos polémicos dibujan un mercado laboral frágil.
El campo ha sido otro eje crucial: la falta de agua y el aval del Supremo al Plan Hidrológico del Tajo marcan un año de protestas y preocupación por la rentabilidad agraria. En paralelo, los avisos de la Agencia Tributaria —IRPF, bizum, transferencias— y los listados sobre empresas, salarios o pérdida de poder adquisitivo marcan tendencia. También despiertan interés los temas sobre autónomos, autoempleo, economía digital y el futuro del tejido comercial murciano.
3. Los casos judiciales nacionales eclipsan el debate local PP Vox
Los casos judiciales con derivadas políticas se consolidan como el gran eje informativo del año: es la subtemática más valorada en todo el análisis, no solo en política. Concentra un volumen excepcional de lectura y tiempo de permanencia gracias a macrocausas ligadas a Sánchez (Koldo, Ábalos, Cerdán y Begoña Gómez), a los movimientos internos en el PSOE y las encuestas nacionales ligadas a estos escándalos.
Tras este bloque, el foco se reparte entre las tensiones entre PP y Vox en debates sobre seguridad, ocio nocturno y espacio público. Destacan las noticias sobre propuestas y presiones de Vox que han provocado reproches cruzados y reconfiguraciones puntuales de mayorías. También generan seguimiento los episodios en los que este partido irrumpe en la agenda local con discursos polémicos o vetos a iniciativas sociales. La noticia más leída fue la retirada de un carro con bandera franquista del Bando de la Huerta, también lo ha sido la situación financiera del ayuntamiento de Cartagena.
4. Accidentes, crimen organizado e incidentes en Torre Pacheco
Los accidentes y sucesos no ligados al clima generan fuertes picos de lectura. El vuelco de un autobús del Imserso en Murcia con 20 heridos y los incidentes violentos en Torre Pacheco concentran mucha atención, al igual que los numerosos episodios de carreteras cortadas y rescates en días de lluvia intensa.
Las informaciones sobre mafias y crimen organizado mantienen una elevada tracción, junto a los casos de delitos sexuales, violencia de género y delitos de odio, que provocan debates sobre convivencia e integración.
5. La autovía del Arco Noroeste y el caos urbano marcan la movilidad
Las infraestructuras de transporte centran buena parte del interés ciudadano, con la autovía del Arco Noroeste como protagonista: las piezas que explican qué carreteras conectará y qué atascos aliviará figuran entre las más leídas.
La movilidad urbana y el transporte por carretera acaparan también atención, seguidos por el tren —con quejas por retrasos— y el avión, en torno al aeropuerto de Corvera. El conflicto de los autobuses interurbanos, los cortes viarios provocados por la Vuelta Ciclista o por accidentes graves y las guías sobre rutas y tarifas completan un año donde el transporte es tema recurrente de servicio público.
6. Murcia y sus pedanías, con Cabo de Palos como polo residencial
La información sobre vivienda mantiene un interés sostenido, centrado en los precios, la disponibilidad y las dificultades de acceso en un mercado tenso. Murcia ciudad y sus pedanías conforman el núcleo del interés informativo, seguidas por la costa —especialmente Cabo de Palos—, asociada al lujo y a la protección residencial.
La compraventa y el alquiler concentran la mayoría de las lecturas, seguidas por la okupación, las hipotecas, los desahucios y, en menor medida, la vivienda turística y la gentrificación. Los lectores buscan entender cómo estas dinámicas afectan a los precios y transforman el paisaje urbano.
7. Real Murcia, FC Cartagena y el protagonismo de Alcaraz
El protagonismo deportivo está dominado por el Real Murcia y el FC Cartagena, además de la figura indiscutible de Carlos Alcaraz. El fútbol masculino mantiene el liderazgo informativo, con atención a resultados locales y nacionales, fichajes, polémicas y cambios de entrenador.
Los derbis regionales, los problemas institucionales de algunos clubes y los análisis de temporada generan picos de lectura. Tras el fútbol, el baloncesto —especialmente el UCAM Murcia en la Euroliga y la Liga ACB— consolida su espacio informativo.
8. El cáncer dispara la atención sanitaria en torno a la Arrixaca
Las enfermedades concentran el grueso de la atención en sanidad, y el cáncer acapara una de cada cinco páginas vistas del área. Destaca por su impacto la noticia sobre una operación pionera en la Arrixaca para desplazar el útero de una paciente oncológica, junto a las entrevistas que se realizan a médicos y testimonios de pacientes.
Completan el bloque las denuncias por negligencias y los problemas estructurales en centros como Santa Lucía, en Cartagena. El sistema sanitario, especialmente la sanidad pública, se lee con atención constante.
9. Una cultura de rodajes y muy centrada en Murcia ciudad
La vida cultural se disfruta y se lee, sobre todo, desde la ciudad de Murcia. Destacan los rodajes que convierten el centro en plató y noticias como la titulada ‘Murcia se convertirá en Estambul en noviembre’, junto a una agenda marcada por la música, festivales, literatura, cine y teatro.
La lectura de entrevistas a Paco Ureña o Miguel Ángel Peña Lorente y la despedida de Andrés Cutillas, alma de La Távola, reflejan el pulso de una cultura local que mezcla orgullo, cercanía y memoria.
10. Las fiestas populares dominan la lectura del ocio
El ocio gira, sobre todo, en torno a las fiestas populares, que concentran los mayores picos de lectura: el Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina, la Feria de Murcia y las Fiestas de Primavera.
Las guías para seguir los desfiles, los balances de incidencias y las decisiones institucionales son de los contenidos más consultados.
A su lado crecen la gastronomía —con historias como la del chef Nicolás Pierotti— y los planes de fin de semana, con reportajes sobre restaurantes de moda, propuestas locales y contenidos de servicio: qué hacer, qué se suspende por lluvia o qué festivos caen bien para una escapada.
Sánchez , Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
a nivel nacional
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores.
La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el ‘sanchismo’ funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de Valencia de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia todas las noticias de fenómenos climáticos extremos: no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, también responsabilidades políticas, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si pasa aquí?” se vuelve motor de lectura y coloca el cambio climático y la transformación ecológica en el top del año, desde desbordamientos y olas de calor hasta sequías, restricciones y contaminación.
Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad.
Donald Trump no aparece como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones comerciales, energéticas y de defensa tienen efectos directos en España: exportaciones, seguridad y papel en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre su Gobierno se leen como termómetro de inestabilidad y se aterrizan en historias muy concretas, con el campo como primera línea: aranceles al vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego o cereza aragonesa. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas.
Los lectores convierten al cáncer en la palabra del año. Especialidades médicas y enfermedades mandan en la conversación y se articulan alrededor de ese término, que aparece ligado a sanidad, ciencia, igualdad, deporte e incluso clima, con grandes picos de lectura cuando hay famosos o alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras dolencias, síntomas confusos, diagnósticos tardíos, virus muy contagiosos, la salud mental y los problemas del sistema público y, a más distancia, del privado.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan qué ha pasado y dónde y, después, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre la Sareb, grandes tenedores y pisos turísticos, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la gentrificación como elemento que agrava la tensión.
La economía que afecta al bolsillo —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Mandan las noticias sobre trabajo y condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con Yolanda Díaz como rostro político, y un segundo foco en impuestos y fiscalidad, con Hacienda y la Agencia Tributaria como referentes.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de ayudas, plagas, danas o vaivenes del mercado. En los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo se divide entre el destino vacacional y de descanso y el factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
El transporte se lee con matrícula de coche. Carreteras y movilidad urbana giran alrededor del vehículo privado: atascos, sustos en autopistas, zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones al centro o cambios en bus y metro que obligan a replantear el trayecto diario. El lector quiere saber si podrá aparcar, cruzar la ciudad o si una obra le arruinará la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de ambos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici.
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol, el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Opinión
Una gran madeja interconectada: así funciona la conversación pública
La conversación pública es emocional, personalizada, transversal y altamente influida por la experiencia individual, con una fuerte tendencia a la polarización
La conversación pública es una gran madeja. Miles y miles de emisores (medios, personas, bots, instituciones...) hablamos al mismo tiempo (millones de mensajes) de un amplio, pero mucho más acotado, número de temas. Cada uno de estos temas están divididos en subtemas, y la conversación se nutre de argumentos que aparecen con mayor o menor intensidad en las conversaciones. Sucede cada día. Visto acumulado a un año vista, la conversación se asemeja a una gran madeja de temas y subtemas interrelacionados entre ellos mediante argumentos de intensidad variable. La educación es un tema y un argumento en el debate migratorio. La inmigración es un gran tema de debate y al mismo tiempo un argumento en la conversación sobre gestión sanitaria. Y así con casi todo.
La complejidad de la conversación pública hoy no es solo de los temas en sí, sino que rara vez se articulan en torno a debates puros, cerrados o perfectamente delimitados. Lejos de responder a compartimentos temáticos estancos, se configuran a partir de una lógica de transversalidad en la que los asuntos se entrecruzan de forma constante. Esta red de intersecciones es el rasgo estructural que define hoy el espacio del debate público.
Un mismo acontecimiento puede activar, de manera simultánea, lecturas sociales, económicas, identitarias y políticas. Un conflicto ambiental se convierte en una discusión sobre modelo productivo; una innovación tecnológica deriva en un debate ético o educativo; una polémica cultural acaba funcionando como termómetro ideológico. La transversalidad no solo amplía los significados, sino que también incrementa la complejidad del relato, dificultando lecturas simples y favoreciendo interpretaciones múltiples, a menudo contradictorias.
Esta dinámica se ve reforzada por el movimiento constante entre escalas. La conversación oscila entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo global. Un problema aparentemente menor puede adquirir dimensión nacional, mientras que una crisis internacional se filtra en la vida cotidiana a través de precios, servicios o expectativas económicas. Este salto permanente de escala modifica la intensidad del debate: cuanto más abstracto y global es el marco, mayor tiende a ser la polarización; cuanto más cercano y concreto, más espacio existe —al menos potencialmente— para el matiz.
Sobre este entramado actúan los acontecimientos inesperados como potentes catalizadores. Temporales, apagones, escándalos o episodios de violencia activan mecanismos automáticos de interpretación ideológica. El hecho deja de analizarse por su complejidad propia y pasa a ser leído como confirmación de posiciones previas. A esta lógica se suma el peso de la experiencia individual. La conversación se organiza cada vez más desde la percepción personal, que se erige en criterio central de interpretación. Lo vivido en primera persona adquiere una legitimidad superior a los datos o a los análisis. Las redes sociales refuerzan esta tendencia al crear entornos donde la subjetividad se presenta como una forma compartida de realidad.
Así, la conversación pública actual se define menos por los temas que aborda que por la forma en que los entrelaza. Comprender esta lógica de intersecciones resulta clave para interpretar no solo de qué se habla, sino cómo se construyen hoy los significados compartidos. En es las intersecciones entre los temas, filtrados por la experiencia propia y el filtro de la cercanía, donde los temas de conversación calan. Gestión de la inmigración, desigualdad (de renta, de género, generacional) y vivienda... son algunas de las temáticas transversales más potentes que, al interseccionar con casi todos los temas de debate, dominan la conversación. Por ejemplo: mientras el discurso oficial habla de inmigración como derechos e igualdad, en la madeja de la conversación diaria aparece a hablar de educación, sanidad, vivienda, ayudas sociales, gestión del espacio público, seguridad, etcétera. Es en las intersecciones de la madeja conversacional donde se forman las opiniones reales.
Un reportaje multimedia de Prensa Ibérica
Textos: Marian Navarcorena y David Guardado.
Infografías: Ricard Gràcia y Nekane Chamorro.
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Dirección: Joan Cañete Bayle y Gemma Robles.