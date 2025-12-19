El invierno traerá temperaturas más altas de lo normal para la época y un régimen de lluvias inciertas

Los modelos estacionales se muestran implacables en sus predicciones de cara a los próximos meses. Y es que, según los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay una altísima probabilidad de que el próximo invierno sea más cálido de lo normal en el conjunto de España. Esto no significa que no hará frío sino que, tal y como explican los expertos, todo apunta a que las temperaturas estarán por encima de lo que hasta ahora era habitual para la época. "De cumplirse esta previsión, estaríamos ante el octavo invierno cálido consecutivo y que, además, consolidaría el 2025 como uno de los años más cálidos desde que tenemos registros", afirman los meteorólogos.

Los análisis estacionales apuntan a que hay un 60% de probabilidades de que entre diciembre y marzo los termómetros marquen valores por encima de lo habitual en el conjunto de la Península Ibérica, un 30% de que se mantengan en un rango normal y solo un 10% de que registren valores más fríos. Estas estimaciones son aún más contundentes en el caso de los archipiélagos canarios y baleares, donde las probabilidades de que se dé un invierno más caluroso de lo normal llegan incluso al 70%.

Tendencia estacional

¿Significa esto que durante el próximo invierno no hará frío? Los meteorólogos responden con un contundente no. Y es que una cosa son las previsiones estacionales, que muestran la tendencia que seguirán las temperaturas en un determinado periodo, y otra cosa muy distinta son las variaciones puntuales del tiempo y que están marcadas, por ejemplo, por la llegada de borrascas o de frentes que pueden subir o bajar los termómetros. "Los modelos indican que la temperatura tenderá a ser más alta de lo habitual en los próximos meses, pero eso no descarta que se vivan episodios de frío intenso durante el trimestre invernal", explican desde AEMET.

Donde las predicciones se muestran inciertas es en el caso de las lluvias. Según los cálculos de la Agencia Estatal de Meteorología, en los que se recogen modelos a escala global, hay las mismas probabilidades de que el próximo invierno sea más lluvioso, más seco o normal desde el punto de vista de precipitaciones en gran parte de la Península Ibérica,, así como en los archipiélagos. Solo se intuye una mayor probabilidad de trimestre seco en el suroeste peninsular, en comunidades como Andalucía y Extremadura, donde hay hasta un 40% de posibilidades de que entre diciembre y marzo llueva menos de lo normal.

Otro año de récord

La previsión de este invierno sigue la misma tendencia que los últimos meses. Según el balance climático provisional del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2025 se ha situado entre el tercer y el cuarto año más cálido registrado en Cataluña. Aunque no ha sido un año de récord absoluto como sí lo fue el 2024, la anomalía de temperatura de este año se ha situado en torno a +1,2 grados respecto al periodo de referencia 1991-2020. Esta cifra queda por debajo de los valores excepcionales de 2022 (+1,8 °C) y de 2023 (+1,5 °C), pero confirma una tendencia clara, y es que nunca antes se habían encadenado cuatro años consecutivos con anomalías tan elevadas, un hecho sin precedentes y que apunta a una consolidación de temperaturas persistentemente superiores a un grado por encima de los niveles preindustriales.

Meteocat afirma que el 2025 se ha perfila como el tercer y el cuarto año más cálido registrado en Catalunya

En cuanto a lluvias, los registros apuntan a que el 2025 ha sido un año generalmente más lluvioso que la media climática en gran parte del territorio catalán, con especial incidencia de los chubascos en el extremo sur. Los análisis estacionales destacan que este año se ha vivido una primavera excepcionalmente húmeda, considerada la más lluviosa de las últimas décadas en muchas zonas, así como un mes de julio también notable por el volumen de precipitaciones. La suma de todos estos factores, según explican los expertos, ha dado lugar a un año de extremos climáticos tanto por el exceso térmico sostenido como por la distribución e intensidad de las lluvias.