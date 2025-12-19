Operativo policial en Badalona para desmontar la acampada de los desalojados del instituto B9

El segundo día de acampada de los desalojados del viejo instituto B9, en Badalona, ha amanecido con tensión. Una decena de vehículos policiales, antidisturbios y agentes de la Guardia Urbana de Badalona se han desplegado hacia las 08:00 horas a lado y lado del campamento en que permanecen en torno a medio centenar de los expulsados el miércoles por la mañana en el antiguo centro educativo abandonado, ante el que se ha instalado una gran cantidad de tiendas de campaña y en la que los acampados se resguardan del frío junto a varias hogueras. Los agentes, que ha sorprendido a parte de los concentrados ya de pie y otros acabados de desperezarse, los han instado a retirar las tiendas y apagar los fuegos, lo que ha provocado ciertos momentos de tensión, gritos y discusión entre policías y alguno de los acampados.

La Guardia Urbana ha justificado el operativo para limpiar la plaza en la que los desalojados del B9 se congregan. Han alegado que hay condiciones de insalubridad y que no se les permite permanecer acampados durante todo el día. Ante las peticiones de que apaguen las fogatas, algunos de los presentes han replicado advirtiendo que tienen que hacer frente al frío que arrecia este viernes y han recalcado que no se les ha ofrecido una alternativa donde refugiarse bajo un techo.

La línea policial se mantiene desplegada una hora después del inicio del operativo, sin que se haya desalojado a los concentrados. También hay varios vehículos del servicio municipal de limpieza esperando para acceder a la plaza. Miembros del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya y de otras organizaciones sociales han acudido a auxiliar a los acampados.