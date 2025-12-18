La Guardia Civil traslada a las monjas ancianas de Belorado al hospital por orden judicial

Agentes de la Guardia Civil han trasladado este jueves al hospital de Bilbao a las monjas ancianas del Monasterio de Santa Clara de Orduña (Álava), donde viven las hermanas cismáticas de Belorado que protagonizan desde hace año y medio un enfrentamiento con la Iglesia después de romper con el Vaticano.

El traslado se ha producido por orden del juzgado de instrucción número 5 de Bilbao, según explican desde la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

"El cuidado de las hermanas mayores [tienen entre 87 y 101 años] ha sido objeto de constante preocupación para el Comisario Pontificio y la Comisión Gestora. Esta preocupación se agravó tras el temerario traslado de estas monjas mayores desde su residencia habitual en el Monasterio de Belorado al Monasterio de Orduña, que carece de las mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables", explican desde la Oficina del Comisario Pontificio, donde explican que el juez "ha dado las directrices para que estas hermanas mayores" sean puestas bajo su cuidado.

Según señalan fuentes del Comisariado, se está procediendo a la evaluación del estado de salud de estas hermanas, tras el que se procederá a su traslado a otros Monasterios pertenecientes a la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, "donde serán felizmente acogidas por sus hermanas y recibirán la atención esmerada y fraterna que merecen, respondiendo a todas sus necesidades personales, sanitarias, comunitarias y espirituales, viviendo según la Regla de Santa Clara que ellas siempre han profesado habiéndose negado a participar del cisma".

De acuerdo a fuentes de la Guardia Civil que cita Europa Press, las hermanas que han sido trasladadas hoy se encontraban en condiciones insalubres.