Bruno Pérez Juncà, experto en ciberseguridad: "Ahora mismo, con la IA, todo el mundo puede ser un ciberdelincuente"

Cada vez son más los que optan por comprar los regalos de Navidad por internet, ya sea por comodidad, hábito o la sensación de que se puede comprar más barato. A esto último, a las supuestas gangas y chollos, es a lo que suelen recurrir los ciberdelincuentes para tratar de estafar a los consumidores, con lo que conviene tomar más precauciones que nunca durante esta época de grandes compras.

Bruno Pérez Juncà, perito judicial y forense informático experto en ciberseguridad, nos atiende para explicar cómo realizar compras seguras.

¿Cuáles son las estafas cibernéticas más frecuentes durante esta época del año de grandes compras por internet?

Primero de todo, el problema más grande es que la gente compra por impulso, clicando en anuncios que salen en redes sociales de confianza como Instagram o Facebook sin mirar quién hay detrás del posible proveedor, sin comprobar la reputación del mismo. En estas fechas, las estafas están relacionadas con los productos estrella, los grandes descuentos, la inmediatez… Todos sabemos el precio de las cosas, no puede haber algo rebajado en un 80 o 70%, pero a veces crees el chollo y caes.

¿Cómo puede uno comprobar la reputación de un sitio web?

Hay una manera muy rápida de hacerlo que es consultar el dominio de la página web en cuestión en un portal que se llama Whois, donde puedes saber la fecha de creación del dominio entre otra información. Si ves una página web creada hace 15 días o un mes y supuestamente es una marca reputada de zapatillas o ropa, desconfía. Otra cosa que tienes que hacer es contactar con el proveedor. Si tiene correo electrónico envíale una consulta, aunque sea tonta, porque si no la contesta es que detrás no hay nadie. Desconfía también de los proveedores que van con un 'gmail' o un 'protonmail', una empresa seria tiene su dominio, su servidor y tiene una reputación. El sistema de pago también es muy importante.

La clave es ser desconfiado.

En ciberseguridad, la máxima es confianza cero. ¿Por qué? Porque todo es falsable. Cualquiera puede coger los artículos de otro, crear un comercio electrónico y engañarte. Antes de comprar tienes que verificar muchas cosas. Pero estamos acostumbrados a la inmediatez. Tú entras en Amazon y tienes una confianza muy bestia con el comercio electrónico, es muy fácil y rápido. Pero tienes que vigilar porque los estafadores justamente juegan con esta inmediatez, con esto de que lo puedes conseguir rápido.

Utilizan la ingeniería social.

Totalmente, juegan con eso en estas ofertas exclusivas. Además, hay un tema que se explica muy mal. Está muy extendido que si la página es 'https' es segura, porque el protocolo de comunicaciones lo es. Pero esto no quiere decir que detrás no pueda haber una estafa. Se tiene que comprobar.

¿Hay perfiles concretos de personas más propensas a caer en estafas?

Sí y no. Hay una estadística muy bestia que dice que quien cae más en estafas es la gente joven. Están muy acostumbrados a comprar online porque es muy rápido, y caen muchísimo. Es de los sectores que más cae. La gente mayor también, por descontado, por un tema de desconocimiento e ignorancia, pero es cierto que son muy prudentes y eso juega a su favor. El conocimiento que tienen unos no lo tiene los otros, tampoco la prudencia que tienen unos y no los otros.

¿Cómo ves el futuro de las estafas con la IA?

Complicado. Ahora mismo, con la IA, todo el mundo puede ser un ciberdelincuente. Antes, el estafador tardaba mucho tiempo pero ahora con pocas horas crean una página clonada y te estafan. También hasta ahora había personas que estafaban haciendo un teórico servicio técnico o comercial, ahora habrá IAs que estarán detrás de llamadas fraudulentas.

¿Qué herramientas nos permiten estar más protegidos?

Lo que hay que tener siempre al día son las actualizaciones del teléfono y el ordenador. Y no solo el sistema operativo, también las aplicaciones deben estar siempre actualizadas. Segundo, hay que ponerse un antivirus. Es como el cinturón de seguridad, sí que sirve y hay que ponérselo. Después, ¿qué te salvará de una estafa? El sentido común. O sea, frenar la inmediatez y no ser compulsivo. También es importante la diversificación del riesgo, no puedes tener todo el dinero en una sola cuenta bancaria. Hay bancos que ofrecen cibertarjetas prepago para comprar por internet, por ejemplo.