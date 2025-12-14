Emergencias manda un mensaje Es-Alert a los 36 municipios con aviso rojo en Andalucía

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), organismo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, lanzó a las 21.05 horas de este sábado un mensaje masivo de alerta a los móviles de los 36 municipios del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) ante la inminente activación del aviso rojo por lluvias, un episodio de peligro extraordinario que comenzará a las 06.00 horas del domingo 14 de diciembre y que obliga a extremar la prudencia ante un riesgo meteorológico excepcional.

Aviso rojo y recomendaciones inmediatas

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, en el mensaje se informa de la activación del aviso rojo por lluvias y se insta a la población a extremar la prudencia, con el texto "ante esta situación: extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Consulte las recomendaciones del 112 Riesgo extraordinario-por lluvias en: 'https://lajunta.es/5rolh' En caso de emergencia llame al 112".

El mensaje masivo ha sido enviado a los móviles localizados en Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.

Recomendaciones a la población ante lluvias y viento Recomendaciones generales Extremar la precaución ante los avisos de lluvia.

ante los avisos de lluvia. Evitar desplazamientos por carretera en días de fuertes precipitaciones y tormentas. Si es imprescindible viajar: Informarse previamente del estado de las carreteras .

. Seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad.

y de los agentes de la autoridad. Mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales sobre la previsión meteorológica.

sobre la previsión meteorológica. Conducción con lluvia Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

No cruzar nunca zonas inundadas ni con balsas de agua.

Si se atraviesa una zona anegada, comprobar los frenos con ligeras pulsaciones.

Si el agua entra en el vehículo y supera el eje de la rueda, prepararse para abandonarlo inmediatamente. Zonas rurales y campo No acampar ni estacionar cerca de cauces de ríos, aunque estén secos.

Evitar árboles y piedras aisladas durante las tormentas.

Alejarse de objetos metálicos, ya que atraen los rayos. Zonas costeras Evitar transitar por paseos marítimos, rompeolas y miradores.

El oleaje puede arrastrar de forma súbita hacia el interior del mar. En el hogar En caso de subida del nivel del agua: Subir a las plantas más altas.

Evitar sótanos y garajes.

Recomendaciones ante fuertes vientos Cerrar puertas y ventanas.

Retirar de balcones y terrazas objetos que puedan caer (macetas, toldos, tendederos, sillas). En la vía pública: No refugiarse junto a muros o tapias.

Alejarse de cornisas, árboles y edificios en construcción o en mal estado.

Si el viento sorprende durante un viaje en coche: No permanecer dentro del vehículo.

Buscar un lugar seguro donde refugiarse.

Emergencias Ante cualquier situación de riesgo, llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, disponible las 24 horas.

Más información y consejos de autoprotección en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía:

👉



Sistema Es-Alert y activación del PERI

En contexto, Es-Alert es un mecanismo de protección civil pensado para alertas de gravedad, mensajes que se remiten a la población cuando es necesario que la ciudadanía adopte medidas activas para protegerse como forma de evitar o minimizar riesgos inminentes. Cabe concretar que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el viernes a fase de emergencias, situación operativa 1, el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), ante las previsiones meteorológicas por lluvias asociadas a la Borrasca Emilia que vienen afectando durante el fin de semana a distintas provincias andaluzas.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La Junta de Andalucía ha apostillado que la situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. Cabe destacar que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles, 10 de diciembre, cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de "peligro importante" e incidencias asociadas en la región.

Avisos meteorológicos activos

De esta forma, durante el sábado permanecen activos los avisos amarillos por viento en la zona del Estrecho (Cádiz), en Sol y Guadalhorce (Málaga) y en Poniente y Almería capital, todos hasta la medianoche.

Además, hay avisos amarillos por fenómenos costeros en el Litoral y la zona del Estrecho (Cádiz), las comarcas malagueñas de Sol y Gualhorce, Axarquía y Costa; la costa granadina y el Poniente y la capital almeriense, avisos que se prolongan hasta mañana.

Además del aviso rojo por lluvias en el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, a partir de las 06,00 horas del domingo, la Aemet también mantiene activo el aviso naranja por lluvias en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería); y tormentas en Guadix y Baza (Granada), así como amarillo por estos mismos fenómenos en el Estrecho, Levante, Poniente y Almería capital.