La Generalitat Valenciana envía un EsAlert a los móviles de Valencia por la alerta roja por lluvias

Nueva alerta roja y nuevo mensaje EsAlert en Valencia. La Generalitat Valenciana ha lanzado un mensaje de alerta a las 19.23 horas, ocho horas antes del inicio de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a partir de las 12 horas del domingo y que se alargará hasta las seis de la madrugada del lunes. Como ya ocurriera durante la alerta roja de septiembre, el mensaje se ha enviado con muchas horas de antelación.

A diferencia del del 29-O, el EsAlert indica acciones preventivas muy concretas a la ciudadanía:

-Evitar desplazamientos.

-No cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico.

-No realizar actividades en cauces y sus proximidades.

-Si estás en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior.

Además, para cerrar el mensaje, Protección Civil pide evitar las llamadas innecesarias y seguir las indicaciones de las autoridades. Incluye también los canales oficiales como el 112 y Emergencias GVA.

Alerta roja

La provincia se prepara para una situación meteorológica muy adversa que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, tornados, mangas marinas y tormentas muy fuertes, entre otros fatídicos fenómenos. La causante de esta situación es la borrasca Emilia, una borrasca de gran impacto que ya afecta a la Comunidad Valenciana, pero que el domingo dejará ver su lado más agresivo, especialmente en la provincia de Valencia y, sobre todo, en la costa de la mitad sur y el prelitoral.

La situación es tal que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja para el litoral de la provincia de Valencia, que indica que el riesgo meteorológico es extremo.

La emergencia comenzará a las 12 horas del domingo y se prolongará durante toda la jornada para alargarse, al menos, hasta las 5.59 horas del lunes 15 de diciembre. La Aemet advierte de que la situación meteorológica será "muy adversa en las próximas 36 horas", con precipitaciones que "pueden ser persistentes, localmente torrenciales y superar el umbral de los 180 l/m2 en 12 horas". Según la previsión compartida por la agencia meteorológica, los totales del episodio de domingo y primeras horas del lunes "podrán superar los 250 l/m2".

Desde Emergencias de la Generalitat Valenciana se recomienda "evitar desplazamientos y actividades al aire libre" mientras dure la alerta. Numerosos municipios de la provincia de Valencia están suspendiendo los actos previstos para el domingo y aconsejando a sus ciudadanos que no aparquen en zonas inundables ni se acerquen a lugares con riesgo de crecidas, como ríos o ramblas que pueden verse rápidamente desbordados.

Aldaia, en l'Horta Sud y gravemente afectada durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha instalado este sábado sus compuertas antirriadas para intentar evitar en la medida de los posibles daños materiales si el barranco vuelve a crecer tanto como para salirse de su cauce.

Qué espera la Aemet el domingo en Valencia

La lluvia y la meteorología más adversa golpeará el domingo especialmente el litoral de Valencia, para el que se ha activado la alerta roja, mientras que el interior de la provincia permanece en alerta naranja por lluvias muy fuertes y violentas tormentas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, lo peor se espera en la costa, donde podrían caer más de 180 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, las tormentas podrían dejar tornados y mangas marinas. La zona menos afectada, dentro de lo malo, será el área más septentrional del litoral norte.

En el interior de la provincia la situación no será mucho mejor: la Aemet anuncia probables precipitaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Samuel Biener, experto climatólogo de Meteored, advierte también de la posible formación de "estructuras convectivas" durante este episodio de lluvias, algunas "con un alto grado de organización". Y, aunque matiza que "no va a repetirse la situación de finales de octubre de 2024", cuando se produjo la dana que acabó con la vida de 230 personas y arrasó la provincia de Valencia, subraya que la población debe extremar las precauciones. "No hace falta una situación tan extraordinaria para que se produzcan daños en personas, actividades e infraestructuras", destaca.

Qué pasará en la costa y el prelitoral

En la ciudad de Valencia, que también ha anunciado que cierra parques y jardines el domingo ante la previsión meteorológica, las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde, aunque las precipitaciones estarán presentes desde la madrugada. Los chubascos serán persistentes y podrán ir acompañados de tormenta e intensas rachas de viento.

En zonas del prelitoral, como Alzira, en la Ribera Alta, la inestabilidad será aún más acusada con aguaceros en varios momentos de la jornada de domingo, según el pronóstico del tiempo por horas elaborado por la Aemet, que indica como peor momento del día la tarde y la noche, así como algunos intervalos de la mañana del día 14.

Sin embargo, en puntos de la costa como Gandia, la previsión de la Aemet es mucho más ligera en cuanto a litros de lluvia, así como en el interior de la provincia de Valencia. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología recuerda que la DANA que va a provocar esta situación se desplaza de modo errático y prácticamente impredecible al 100%, por lo que cualquier variación de las condiciones atmosféricas podría ocasionar un movimiento inesperado de la masa de aire frío y, por lo tanto, dejar lluvias muy fuertes en puntos que, ahora mismo, no presentan tanto riesgo.

De ahí que se recomiende a la población mantenerse informada de la evolución de este episodio de lluvias y extremar las precauciones.

Ante la previsión meteorológica de Aemet, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas. De esta manera, han compartido en un comunicado, este domingo contarán con 245 efectivos entre bomberos y brigadas BRIFO —mientras que en un día ordinario la cifra es de 175—, entre los refuerzos de "una dotación de bomberos más por cada parque principal, cuatro unidades BRIFO, la activación de bomberos voluntarios, y más personal en sala de Centro de Comunicaciones y Control y escala de mando". "El objetivo es estar preparado ante todo tipo de incidencias, que en esta clase de episodios abarcan desde rescates, a achiques, o retirada de elementos en riesgo de caída, como ramas, farolas o cascotes", ha informado el consorcio.

Asimismo, en el texto se insta a la ciudadanía a que revise "los anclajes de las luces exteriores de Navidad y demás elementos decorativos" que ya hay colocados en muchos hogares para evitar posibles caídas, así como a realizar una "revisión global de la vivienda, en cuanto a vigilancia de desagües o canalizaciones que pudieran estar obstruidos, o el aseguramiento de elementos de terraza como toldos o mobiliario".