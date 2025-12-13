La universidad envejece: más de la mitad de profesores se jubilarán en los próximos 20 años

El 18,7% del personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas públicas y privadas (26.579 personas) tiene 60 o más años, y otro 33,1% (46.982 profesores) se sitúa entre 50 y 59 años. Esto implica que, en conjunto, más de la mitad de la plantilla del PDI (51,8%) se habrá jubilado en las próximas dos décadas. Para combatir el envejecimiento en los campus, el último informe de la fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) pide políticas ambiciosas y estructurales. "Gestionar el talento debería ser una prioridad en los campus porque implica mejorar la docencia y la investigación", sentencia Ángela Mediavilla, responsable del gabinete técnico de la Fundación CYD.

El problema es mayor en las universidades públicas, donde la edad media es cinco años superior que en las privadas

El envejecimiento de las plantillas se arrastra desde el año 2009, cuando, tras los recortes por la crisis económica de 2008, muchas plazas quedaron congeladas y no se sustituyeron. “Los procesos de acreditación de los investigadores no son nada ágiles. Esto significa que desde que un investigador entra en la facultad hasta que consigue una plaza como titular pasan muchos años”, añade Mediavilla.

Los expertos reclaman más autonomía de contratación y mirar hacia modelos como ICREA, en Cataluña, e Iberbaske, en Euskadi

Para aumentar la competitividad de las facultades tanto en docencia como en investigación, la experta considera fundamental unas plantillas equilibradas que combinen perfiles de catedráticos veteranos, expertos y con bagaje junto a docentes jóvenes que entren en los campus con fuerza y con toda la atención puesta en la investigación actual. El informe de CYD reclama un entorno universitario "más competitivo, transparente y meritocrático".

"Gestionar el talento debería ser una prioridad en los campus porque implica mejor docencia y mejor investigación" — Ángela Mediavilla, fundación CYD

Para las universidades públicas (donde la edad media es superior en casi 5 años a las privadas) el problema es más agudo: el 21,3% ya supera los 60 años y el 34,9% está en la franja 50-59, lo que anticipa una renovación necesaria del 56,2% de la plantilla antes de 2045. "El envejecimiento de docentes e investigadores se ha intensificado en los últimos años, reflejo de la falta de una estrategia clara de renovación", insiste el informe.

Renovar la plantilla pasa por aumentar la autonomía de los campus para que contratar talento sea un proceso mucho más ágil y ofrecer salarios más atractivos, algo en lo que las privadas tienen más margen de maniobra.

30.000 euros brutos anuales

En el marco de la ley del sistema universitario (Losu), se ha lanzado el programa María Goyri, que financia miles de plazas de ayudante doctor con el objetivo de rejuvenecer y reforzar la plantilla. No obstante, los técnicos de CYD reconocen que su eficacia es limitada: los contratos son temporales y sin garantía de estabilización y la retribución (unos 30.000 euros brutos anuales) resulta "poco competitiva en el contexto internacional", lo que dificulta la atracción y retención de talento.

De los 27 países de la UE, solo Italia, Grecia y Chequia tienen más profesorado veterano que España

CYD propone incentivar financieramente los campus que gestionen eficazmente sus plazas de reposición de profesorado en los próximos años, implementando políticas sólidas para la atracción y retención de talento académico. Mediavilla pone como ejemplo el modelo catalán de ICREA e Iberbaske (fundación para la Ciencia en Euskadi). La Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados es una fundación financiada por el Govern y dirigida por su patronato que nació en respuesta a la necesidad de nuevas fórmulas de contratación que permitieran competir en igualdad de condiciones con otros sistemas de investigación, orientándose a la contratación del personal científico y académico más extraordinario y de mayor talento.

Autonomía para contratar

Los técnicos de CYD recuerdan que los campus, especialmente los públicos, operan con una limitada autonomía para la gestión del personal docente. "Carecen de control sobre aspectos clave como la contratación de profesores sénior, retribuciones, despidos o promociones", subrayan.

El FMI recomienda reforzar la autonomía universitaria para contratar, promocionar y remunerar a los profesores

Según la estadística de la EUA (la asociación de universidades europeas), España ocupa el puesto 27 de 35 países en autonomía para la gestión del personal académico. El pasado mes de abril, el Fondo Monetario Internacional recomendó reforzar la autonomía universitaria en contratación, promoción y remuneración de los profesores. También vincular la financiación a los resultados, así como la adaptación de los planes de estudio a la demanda laboral y el reforzamiento de la colaboración universidad-empresa.

En el contexto internacional, el PDI español presenta un envejecimiento más acusado que en los países de nuestro entorno. Según Eurostat, de los 27 países de la UE, solo Italia, Grecia y Chequia registran un porcentaje superior al español de PDI por encima de los 49 años. En el otro extremo, en Luxemburgo, el 88% del profesorado es menor de 50 años, porcentaje que oscilaba entre el 64% y el 71% en países como Alemania, Países Bajos, Chipre, Dinamarca y Croacia.