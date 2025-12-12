Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 07, 25, 30, 37 y 41 y las estrellas 05 y 11.
El código del Millón ha sido el WJM56128.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- El Málaga pide al juzgado que meta al Murcia en concurso de acreedores
- Los constructores presentan un recurso contra el desmantelamiento de Puerto Mayor: 'La obra es inviable económicamente
- Dos avionetas abandonadas en el Aeropuerto de San Javier, a subasta desde 22.500 euros
- La Región de Murcia afronta un fin de semana con lluvias
- Leonor, una más en la Jura de Bandera de San Javier mientras continúa su aprendizaje con discreción
- Los trabajadores de Amazon en Murcia intensifican la huelga a las puertas de la Navidad
- De Murcia a Nueva York: el Entierro de la Sardina recorrerá en su 175 aniversario la Gran Manzana