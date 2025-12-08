Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava

El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente

Un terremoto de magnitud cuatro, con epicentro en Iruña de Oca /Nanclares (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.

SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.

