La gripe tensiona las Urgencias de hospitales: camas en los pasillos y esperas de 3 días para ingresar en planta

La epidemia de gripe, junto a otras enfermedades respiratorias y los virus gastrointestinales y el covid, comienzan a tensionar los servicios de Urgencias de los hospitales de toda España. Y, por supuesto, los centros de salud, tanto en las consultas como en puntos de atención continuada. Así lo ha constatado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que habla de una situación que comienza a ser "preocupante". En algunos hospitales de Andalucía ya se acumulan pacientes en los pasillos y tienen que esperar hasta 14 horas para una cama en urgencias y hasta tres días para un ingreso en planta, ejemplifica el sindicato.

En cuanto a la situación en Atención Primaria, la lista de espera para ver al médico de familia llega a los 15 días en comunidades como Castilla-La Mancha; y también es habitual que se hayan suspendido cirugías y pruebas diagnósticas por personal insuficiente en los servicios de salud de algunas regiones. Esta situación advierte CSIF, "es consecuencia de la carencia de profesionales" de todas las categorías, sobre todo por la pérdida de médicos y enfermeras.

CSIF ha recabado ejemplos de esa saturación en varias comunidades. En Catalunya, la situación en la Atención Primaria en toda la comunidad autónoma "es actualmente muy tensa" por el aumento de casos de gripe. El Servicio Catalán de Salud activó el pasado 1 de diciembre su programa de contrataciones de refuerzo de invierno. No obstante, no se han hecho públicas las cifras desglosadas por hospitales o áreas asistenciales, remarca el sindicato.

Espera tras el triaje

En la Comunidad de Madrid, añaden, los servicios de urgencias se encuentran tensionados -sobre todo en fin de semana- con esperas de hasta 3 horas para ser valorado por un médico tras el triaje. Además, en algunos centros hospitalarios y de Atención Primaria ya se han activado contrataciones de refuerzo de invierno esta misma semana, aunque el número de profesionales incorporados no ha sido aún comunicado.

En Andalucía, la escasez de plantilla también ha provocado cancelaciones y retrasos en quirófanos y pruebas diagnósticas. En cuanto a Atención Primaria, la situación asistencial es "precaria", y preocupa especialmente la suspensión de agendas de tarde en algunos centros de salud de provincias, como Cádiz.

En el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, se han registrado ingresos por gripe ligeramente al alza, pero el plan de invierno no estaba iniciado oficialmente y solo se comunicaron 20 enfermeras para prolongar vacunación, sin refuerzo en otras categorías asistenciales. La lista de espera en Atención Primaria llega a 15 días, y se comienzan a registrar problemas en los servicios de Urgencias de los centros hospitalarios, describe el sindicato.

40 pacientes diarios

Otro ejemplo. En Asturias, la mayoría de las áreas sanitarias no han recibido refuerzos de personal, pese al incremento de la presión asistencial. Las plantillas son insuficientes en Atención Primaria, hospitalización y urgencias, con agendas que superan los 40 pacientes diarios, esperas de más de una semana para cita y turnos sin cubrir que impiden garantizar descansos reglamentarios, relata CSIF.

En urgencias hospitalarias ya se detecta saturación antes del pico epidémico, con esperas superiores a 24 horas para ingresar en varias áreas y cancelaciones de actividad quirúrgica y diagnóstica por falta de personal. Las urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) registraron el pasado fin de semana 511 pacientes en un solo día, "lo que supone un récord histórico".

En Galicia, los casos de gripe aumentan en todos los grupos de edad, lo que está provocando que la espera en Atención Primaria se sitúe entre 10 y 15 días y, respecto a las Urgencias, la media para un ingreso se sitúa entre 2 y 4 horas, mientras que para ingresar en planta la espera oscila entre 3 y 5 horas y, en Cantabria, de manera puntual, se han doblado camas (ingresar en una habitación a más pacientes de los previstos) y las urgencias de algún hospital han colapsado en fin de semana.

Una médico de Atención Primaria en una consulta con una paciente / German Caballero

En Navarra, con datos facilitados en este caso por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), se está viendo más afectación de la gripe en edades jóvenes (niños y adolescentes) aunque está aumentando en todas las franjas de edad, principalmente por el virus H3N2. Desde la comunidad foral admiten que se está registrando un "aumento paulatino de los ingresos hospitalarios por gripe".