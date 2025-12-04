2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina

Cerca de 2.000 jabalís han sido cazados en Aragón solo en el último fin de semana. De ellos, 1.400 en Huesca, una de las siete provincias españolas con una mayor superpoblación de esta especie en toda España. Así lo explica Ángel Nuño, presidente de la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza), que concreta que "todavía no han comenzado las batidas específicas" como consecuencia de los casos de peste porcina africana detectada en Cataluña, pero recuerda que la comunidad tiene abierta la veda y, por tanto, se puede salir a cazar. Cada año, en Aragón se pueden llegar a cazar hasta más de 40.000 cerdos silvestres, según sus datos.

Por encima de los 40.000 jabalís cazados al año se sitúan los datos de la comunidad, según los registros del Gobierno de Aragón para elaborar el Plan General de Caza de la comunidad de la próxima temporada. Una cifra que se ha superado desde hace una década (temporada 14/15) y que solo se redujo en la campaña 20/21, por la pandemia del coronavirus que limitó la movilidad de las personas durante el confinamiento. El mismo plan reconoce la necesidad de controlar cinegéticamente la población de jabalís, por su impacto en la actividad humana, y por "no presentar ningún problema de conservación". Los datos a nivel nacional no son muy distintos: más de dos millones de cerdos silvestres campan por territorio español y anualmente se matan unos 400.000 ejemplares. El impacto económico que genera a su alrededor, entre su caza y la distribución de su carne, es de unos 26 millones de euros según estimaciones del Ministerio de Agricultura.

En el colectivo de cazadores, la llegada de la peste porcina africana a España, con los últimos casos detectados al lado de Barcelona, no ha sido una sorpresa. "Era la crónica de una muerte anunciada", dice Nuño, que sí que reconoce que no esperaban que los contagios "llegaran tan pronto". "Con la situación en Europa, pensábamos que podrían llegar casos a través del Pirineo, por la movilidad de los animales, pero por ahora se trata de un caso puntual, en una zona puntual", explica.

En Aragón, actualmente hay 28.000 cazadores federados y 40.000 licencias de caza, con las que los cazadores pueden ejercer en cotos municipales. "Ante una situación de emergencia, como esta, estamos en alerta", confiesa el presidente de la federación, que recalca la función social de la caza. "Somos centinelas, con el Gobierno de Aragón, porque esto podría ser la ruina del sector porcino y la ruina del sector primario, y buena parte de los cazadores formamos parte de este sector. Así que vamos a dar el Do de pecho para ayudar a nuestros compañeros", asegura.

Por el momento, la federación sigue colaborando de forma estrecha con el Ejecutivo aragonés y los departamentos de Agricultura, Caza y Pesca y Medio Ambiente para coordinarse ante la emergencia. Por ahora, se sigue trabajando en la elaboración de protocolos que permitan reaccionar de forma "rápida", si llega el momento de hacerlo. "Estamos trabajando contra reloj para estar prevenidos, y ojalá que no haya que aplicarlos nunca", reconoce.

Nuño confiesa que esta es una de las "peores" épocas en las que se podrían haber detectado los contagios, porque es "época de celo". "Los machos pueden recorrer entre 20 y 25 kilómetros para buscar hembras, y esto aumenta su movilidad", añade Nuño. El único alivio, por ahora, es que "a día de hoy no hay ningún jabalí contagiado fuera de la zona cero", y eso permite "prepararse" si se produjera una expansión del virus.

A pesar de todo, la federación de cazadores reconoce que está "en alerta" porque "el enemigo está a las puertas, pero no ha llegado". Y se pone a disposición del Gobierno de Aragón para responder ante esta emergencia.

Batidas específicas

Por ahora, el Gobierno de Aragón no ha tomado la decisión de realizar batidas específicas en zonas concretas que permitan reducir la población de jabalís. Pero según explican desde la federación, es una alternativa que podría aplicarse. "Habría que empezar por realizar una zona de exclusión en la frontera con Cataluña, para reducir la población, porque eliminarlos es imposible", concreta. Y, de hecho, señala que hay que colaborar con la reducción de ejemplares "para que sea más difícil que el virus se propague si llega a Aragón".

Además, tampoco se ha concretado si el Ejecutivo aragonés podría aportar ayudas económicas a los cazadores por participar en estas batidas. "Si se produce la emergencia en Aragón, ayudaremos, recibamos o no ayudas", asegura, y explica que cada jornada de caza le cuesta a los cazadores entre 80 y 100 euros al día, incluyendo el coste de los cartuchos y el desplazamiento.

Sin embargo, es un hecho que el colectivo de cazadores está perdiendo efectivos. Lo confirma Nuño, que reconoce que en el medio rural "cada vez hay menos gente y se practica menos la caza, que suele ser una actividad que pasa de familia en familia".