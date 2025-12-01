Los médicos aconsejan la mascarilla en centros sanitarios, residencias o transporte público ante el avance de la gripe

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha pedido reforzar las medidas de prevención para contener la expansión de la gripe y otros virus respiratorios. Recomiendan el uso de mascarilla especialmente en centros sanitarios, residencias, espacios cerrados concurridos, como el transporte público, y siempre que aparezcan síntomas de infección respiratoria.

La sociedad ha lanzado un llamamiento a las autoridades sanitarias para reforzar las medidas de prevención y control. Además, piden "una respuesta coordinada con criterios homogéneos" en todo el territorio nacional" lo que apunta a una temporada "especialmente compleja".

Protocolo común

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que espera que el Partido Popular ponga los intereses sanitarios "por encima de los intereses partidistas y de confrontación" para sacar adelante el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios, cuya votación tendrá lugar el miércoles en la Comisión de Salud Pública.

Según el Grupo de Trabajo de Infecciones, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) y el Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN, las temperaturas inusualmente oscilantes de este otoño han configurado "un escenario especialmente favorable" para la circulación de virus respiratorios, con "un claro predominio" del subclado K del virus de la gripe A(H3N2).

Escenario más complejo

Los expertos advierten de que, aunque el subclado K del virus gripal H3N2 no presenta por el momento signos de mayor virulencia, el hecho de que esté siendo la cepa más frecuente y que no haya sido el virus dominante en las últimas temporadas, hacen prever "un escenario más complejo, dado que la población, con una menor inmunidad frente a este subtipo, se enfrenta a una circulación más intensa del virus".

Según los expertos "la temporada pasada, el periodo epidémico mayor tuvo lugar desde mediados de diciembre a comienzos de marzo. Este año, sin embargo, estamos observando un pico más temprano y, por el momento, no se puede saber con certeza la duración de la epidemia. No descartamos una mayor prolongación o segundas olas en función de la climatología y la movilidad de la población durante el periodo vacacional navideño".

Sobrecarga de trabajo

El adelanto de la temporada gripal está teniendo ya "un impacto directo" en la actividad asistencial, que de mantenerse podría traducirse en una sobrecarga significativa desde las primeras semanas de diciembre y adquirir alta intensidad durante el periodo navideño, tanto en las consultas de Atención Primaria como en los servicios de urgencias hospitalarias, aseguran.

SEMERGEN considera fundamental que las administraciones pongan en marcha "medidas realistas y aplicables" en los centros de salud, donde se atiende a la mayoría de los pacientes afectados y donde el impacto de la gripe y otras infecciones respiratorias se manifiesta con mayor intensidad. Reclaman preparar "adecuadamente" los centros de salud y garantizar recursos suficientes, incluyendo la disponibilidad de test diagnósticos que permitan diferenciar gripe, COVID-19, VRS de otros virus respiratorios.

SEMERGEN insiste en la "importancia de mantener actualizada la vacunación frente a todas las infecciones prevenibles- incluida la vacuna frente al covid-19 en los grupos de población de más de 70 años o personas con patologías crónicas, cuyas tasas de vacunación están disminuyendo por la menor percepción del riesgo".

"Una cobertura vacunal adecuada", continúan, ayuda a evitar la saturación de las consultas y los servicios de urgencias, especialmente en los periodos epidémicos, cuando la demanda asistencial aumenta de manera notable, indican. La prevención a través de la vacunación reduce también el uso inadecuado de antibióticos -frecuente cuando se confunden infecciones virales con bacterianas- y, en consecuencia, frena la aparición de resistencias bacterianas, uno de los principales desafíos actuales en salud pública, añaden.