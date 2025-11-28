Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 28 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 29, 33, 39 y 42 y las estrellas 3 y 9.
El código del Millón ha sido el VXZ15324.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- Decathlon inaugura esta tarde su nueva tienda en el centro de Murcia con Alejandro Valverde
- Bolaños se lleva un repaso en Murcia por parte de los jueces: “No nos vendas el relato de que somos unos privilegiados”