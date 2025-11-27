Una vecina de Murcia denuncia que Cortylandia es una pesadilla navideña: “Me tuve que ir a Madrid porque me volvía loca”

La magia de la Navidad no suena igual para todo el mundo, el programa Mañaneros 360, de Televisión Española, ha puesto el foco en una realidad que normalmente queda fuera de la postal: la de las personas que viven justo al lado de uno de los grandes reclamos navideños de la ciudad: en este caso Cortylandia en Murcia.

Lo que para miles de familias es ilusión para una vecina se ha convertido directamente en una pesadilla: “Dos veces al día… y claro, desde 21 oficialmente, que empezó 18 por ensayos, hasta 06 de enero. Da igual que sea Navidad, que sea Nochebuena, aquí no para nunca”.

Qué es Cortylandia y por qué llena de gente el centro de Murcia

Cortylandia regresa un año más a la Avenida de la Libertad de Murcia para inaugurar oficialmente la Navidad en la ciudad. Se trata de un gran espectáculo navideño instalado en pleno corazón urbano, con un montaje de 40 metros de ancho y 16 metros de altura, que recrea un escenario protagonizado por un gran reloj de cuco y distintos personajes animados que se mueven al ritmo de la música.

La instalación cuenta con más de 20 figuras animadas y unos 40 movimientos motorizados, en un espectáculo musical de unos 17 minutos de duración.

Según la información facilitada Murcia se consolida como una de las dos únicas capitales de España, junto a Madrid, que acogen un montaje de estas dimensiones en su edición número 47.

Los pases se realizan del 22 de noviembre al 6 de enero, con funciones en horario de mañana (12:00, 13:00 y 14:00) y de tarde (17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas), además de horarios especiales en Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo.

“No me dejaban salir de mi casa”: la otra cara del espectáculo

En el reportaje emitido por Mañaneros 360, la vecina denuncia algo que va mucho más allá del ruido: habla de bloqueos, falta de acceso y situaciones de riesgo: “En las puertas de mi domicilio. El otro día no me dejaban salir de mi casa”.

Asegura que no se trata solo de una molestia puntual, sino de un problema sostenido durante semanas. Según su testimonio, el día de la inauguración la situación fue especialmente grave: “Si el día de la inauguración hubiera pasado, alguien se hubiera puesto malo, se hubiera muerto ahí mismo porque no había ni acceso ni para una ambulancia”.

Además relata un episodio especialmente llamativo relacionado con su garaje: “El otro día me prohibían entrar en mi garaje que está justo detrás y digo, señorita, yo vivo aquí. ¿Qué quiere que haga?”

Para ella el mayor problema no es una fecha concreta, sino la continuidad y la falta de descanso: “No estas fechas… es que por desgracia tengo unos nietos que están fuera y que vienen ahora para Navidad y el año pasado los vi tres días porque me tuve que ir a Madrid porque me volvía loca aquí”.

Mientras el Ayuntamiento defiende que Cortylandia es un ejemplo de “encuentro, convivencia y emoción” y que forma parte del “imaginario colectivo”, el testimonio de esta vecina abre un debate incómodo pero necesario: ¿dónde está la línea que separa el ocio público del derecho básico al descanso, la movilidad y la seguridad en el propio hogar?