Un gallego investiga el efecto negativo de los tatuajes sobre el sistema inmune

La revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciencies' ha publicado esta semana un estudio en el que se evalúa la toxicidad de la tinta de los tatuajes, un trabajo que ha sido desarrollado por el grupo de Infección e Inmunidad del Institute for Research in Biomedicine de la Università della Svizzera, en Suiza.

Este grupo está liderado por el científico vilanovés Santiago Fernández González y se ha centrado en el análisis de tres de los colores más utilizados en los tatuajes: negro, rojo y verde.

Entre las conclusiones destaca que, además de la piel, la tinta acaba afectando a los ganglios, donde permanece asociada a células del sistema inmune durante años.

También remarca que la tinta acaba provocando la muerte de esas células y una reacción inflamatoria crónica que afecta al funcionamiento de defensa del organismo.

El estudio abre la puerta a nuevas investigaciones enfocadas en la posible relación entre los tatuajes y otros problemas de salud como el cáncer o las enfermedades autoinmunes. El grupo analizó como se transporta la tinta por el cuerpo utilizando modelos de ratones y personas tatuadas durante siete años, contando con colaboración internacional de otros 12 entidades y financiada por organizaciones del país helvético.

La investigación que han venido realizando González y su equipo ha descubierto que, una vez realizado el tatuaje, la tinta viaja rápidamente a través de la linfa y, en cuestión de horas, se acumula en grandes cantidades en los ganglios linfáticos, unos órganos fundamentales del sistema de defensa del cuerpo. En estos órganos, unas células inmunitarias llamadas macrófagos se encargan de la captura activa de todos los tipos de tinta testados en el estudio.

La captura de la tinta por estas células desencadena una respuesta inflamatoria que presenta un componente doble: por un lado, tras la llegada de la tinta al nódulo comienza una fase aguda que persiste aproximadamente durante los dos días posteriores a la realización del tatuaje, seguida de una fase crónica que puede llegar a durar incluso años después de la realización del mismo. Esta fase es la realmente preocupante ya que produce el agotamiento del sistema inmune, lo que supone una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas o al cáncer. El estudio también halló que los macrófagos no pueden digerir la tinta capturada como sí ocurre en el caso de otros patógenos, por lo que estas células entran en una fase de muerte celular que es más pronunciada en los tatuajes realizados con tinta roja, y negra sugiriendo una mayor toxicidad de estos colores. La tinta queda por tanto atrapada en los ganglios en un ciclo de captura y muerte celular que merma las capacidades defensivas del sistema inmune de una forma continuada.

Santiago Fernández. / FDV

Finalmente, el estudio se ha enfocado en una de las preguntas de los sanitarios durante la pandemia relacionada con cómo la administración de vacunas en un brazo tatuado podría alterar la eficacia de la vacuna del covid.

El estudio ha observado que la vacunación de ratones tatuados generaba un nivel de anticuerpos mucho menor a los esperados. Este efecto esta probablemente asociado con la función deficiente de las células del sistema inmune que permanecen asociadas a la tinta durante largos períodos de tiempo.

En este sentido, se resalta que esta respuesta deficiente a la vacunación también se observó en células humanas que habían estado previamente en contacto con la tinta.

En conclusión, el trabajo desarrollado por el equipo del científico vilanovés plantea dudas sobre la seguridad de los tatuajes. Entre esas preguntas están cómo la generación de esta inflamación crónica podría afectar a otro tipo de enfermedades, como pueden ser el cáncer o los trastornos autoinmunes. Evaluar estas cuestiones, concluyen, será fundamental para garantizar la seguridad de esta práctica que, en los últimos años, ha ido ganando cada vez más adeptos, llegando a contar con algún tatuaje en su cuerpo una de cada cinco personas en el mundo.