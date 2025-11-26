Nueve de cada 10 mujeres asumen la organización familiar: las consecuencias son carga mental, freno profesional y poco sexo

Las mujeres siguen asumiendo, mayoritariamente, la organización familiar y de cuidados. Una nueva encuesta de la Asociación Yo No Renuncio, del Club Malasmadres, indica que el 86% de las madres que viven en pareja asumen las principales responsabilidades del trabajo no remunerado en el hogar; lo que les supone un freno profesional y les produce carga mental, soledad y agotamiento que afectan directamente en su salud y sus relaciones de pareja. De hecho, nueve de cada diez reconocen que sus relaciones sexuales han disminuido tras tener un hijo: el 73% de forma significativa y el 21% de alguna manera.

Y la falta de reparto equitativo en las tareas domésticas y el cuidado de los niños ha llevado a seis de cada diez mujeres separadas al divorcio, y sería el motivo principal para el 41% de las que viven en pareja, según refleja la encuesta, que ha sido elaborada con las respuestas de más de 20.000 mujeres en toda España.

Uno de los apartados más destacados del informe hace referencia a cómo la maternidad sigue siendo un freno laboral. Así, un mayoritario 82% admite que ha tenido que tomar decisiones profesionales que han afectado a su carrera, como reducir la jornada, rechazar ascensos, cambiar de empleo o abandonar directamente el trabajo para centrarse en el cuidado de los niños.

Además, más de la mitad de las mujeres (el 54%) reconoce haberse sentido juzgada en su puesto de trabajo por ser madre, entre ellas el 44% se ha sentido menos valorada, otro 44% ha sido objeto de comentarios de compañeros que la minusvaloraban y el 43% afirma que las decisiones tomadas por la empresa tras su maternidad le hicieron sentirse penalizada.

"Sesgo estructural"

"Estos datos reflejan un sesgo estructural que sigue castigando a las madres trabajadoras y que perpetúa el modelo del 'trabajador o trabajadora ideal': siempre disponible, sin interrupciones y sin responsabilidades de cuidado", subraya Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo No Renuncio.

El 'peso invisible' de la maternidad también ser refleja en el bienestar físco y mental, dado que tres de cada cuatro admiten que ser madres les ha afectado de forma moderada o grave en su calidad de vida. En concreto, la mitad (un 51%) dice que siente cansancio y malestar frecuente; un 22% ha experimentado ansiedad, depresión o problemas físcios y solo un 2% dice que su salud no se ha visto afectada nunca.

Ante ello, el 14% ha tenido que pedirse días sin sueldo o vacaciones, un 12% ha requerido baja médica y un 6% ha combinado ambas opciones. Además, 6 de cada 10 mujeres expresan que les gustaría contar con redes de apoyo emocional o espacios para conectar con otras madres, tanto en el entorno laboral como social.

Falta de apoyo público

Asimismo, la encuesta evidencia que las políticas públicas siguen sin ser suficientes para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ejemplo, nueve de cada 10 mujeres no han utilizado el permiso parental de ocho semanas aprobado en 2023, la mayoría (casi el 70%) porque sigue sin estar retribuido. Además, un 7% desconoce de su existencia, lo que evidencia que no es universalmente conocido.

En este contexto, el colectivo urge a adoptar seis medidas legislativas prioritarias: que se pueda reducir la jornada laboral sin que implique pérdida salarial; que el permiso de ocho semanas se remunere; que los permisos de nacimiento se amplíen hasta las 24 semanas; que haya flexibilidad en la reincorporación al mercado de trabajo tras la maternidad; que se reconozca una incapacidad temporal tras el parto de 15 días si es vaginal y de 30 días si es por cesárea y que se acepte, de forma obligatoria para las empresas, la adaptación de la jornada.