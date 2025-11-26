Just Eat revela sus datos sobre Murcia y desmiente que la hamburguesa sea la comida favorita de los murcianos

La cantidad de eventos gastronómicos celebrados este año en la Región de Murcia en torno a la hamburguesa (hasta siete en todo el año contando propuestas como The Champions Burger, Mayos Burger Fest, Acho Burger Land en Alhama, Lorca y Águilas, o The Burger Week en Alcantarilla y Murcia) podría llevar fácilmente a pensar que este producto reina sin discusión en los pedidos a domicilio de los murcianos.

Sin embargo el informe publicado recientemente por la plataforma Just Eat desmonta esa idea, aunque sí explica que la tendencia de consumo de hamburguesas va claramente al alza, pero no es la opción más solicitada en la Región.

Murcia va por libre: los tallarines lideran los pedidos

El Gastrómetro 2025 de Just Eat, elaborado con datos recogidos entre el 1 de agosto de 2024 y el 1 de agosto de 2025, sitúa al nigiri (un tipo de pieza de sushi) como el plato más pedido en Murcia, un dato que rompe con la imagen estereotipada vinculada a la hamburguesa como símbolo del delivery moderno.

Esto no significa que la hamburguesa haya perdido fuerza, en el caso murciano el producto que más ha crecido durante el último año ha sido la hamburguesa de pollo, lo que confirma una evolución clara en las preferencias, aunque todavía sin destronar a la pasta en el ranking regional.

El informe también señala que, cuando los murcianos se decantan por cocina española dentro del delivery, el plato más demandado son las croquetas, un clásico que sigue resistiendo el empuje de las tendencias más internacionales.Como curiosidad el día con mayor número de pedidos en la Región de Murcia es Año Nuevo.

Diferencias con el resto de España: la hamburguesa sí manda a nivel nacional

Lo que ocurre en Murcia no es lo habitual en el conjunto del país a nivel nacional, la hamburguesa continúa liderando, en todas sus variantes, el ranking del plato más pedido en España, acompañada por otras opciones populares como el maki o el durum. Las cocinas que dominan la plataforma son la americana, la italiana y la turca.

También dentro del apartado de comida española, el patrón se repite en todo el territorio: croquetas, serranito y tortilla de patatas encabezan los pedidos hechos a través de la aplicación.

Más allá de la comida: cómo está cambiando el consumo en Just Eat

El informe no se queda solo en los platos más pedidos, sino que dibuja una fotografía bastante más amplia del comportamiento del consumidor. Just Eat habla ya de un ecosistema de conveniencia integral, donde las categorías de tiendas (parafarmacia, belleza, mascotas, flores o regalos) son las que más crecen, seguidas de los supermercados. En este momento, la plataforma supera los 5.000 establecimientos de conveniencia activos.

Entre los productos más solicitados en estas categorías aparecen artículos básicos como agua, plátano y leche, y en el ámbito de la parafarmacia y la belleza, destacan elementos cotidianos como toallitas, pañuelos y protector solar.

En cuanto al futuro del sector las previsiones apuntan a un crecimiento importante: el mercado de comida a domicilio y cesta de la compra online podría alcanzar un valor total de 2.450 millones de euros en 2030, con un auge notable del delivery de comida y el quick commerce en los próximos años.