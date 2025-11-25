Víctima de maltrato: ¿Cómo puede una mujer blindar su patrimonio?

Los colectivos feministas aluden a la pobreza como una herramienta de privación de libertad y de sometimiento de las mujeres, y los expertos explican una serie de situaciones que son ejemplos de violencia económica, como impedir que la mujer gestione o decida sobre la economía familiar, negarle dinero para gastos esenciales pese a disponer de recursos, prohibirle trabajar o estudiar, y utilizar su dinero o contraer deudas a su nombre sin permiso, entre otros.

Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada y CEO de Grupo Pérez-Pozo y experta en Derecho Patrimonial, explica cómo se puede blindar el patrimonio personal y familiar y aborda las claves del empoderamiento financiero femenino y de los derechos económicos de la mujer dentro y fuera del matrimonio como "herramienta real de prevención frente a la violencia de género". De entrada, la experta asegura que una de las herramientas clave del presente, y garantía de futuro, son las capitulaciones matrimoniales. "En España., culturalmente, hablar de dinero es vulgar. No tenemos educación financiera y las mujeres, menos. Yo recomiendo los pactos prematrimoniales, es decir, las capitulaciones. Pactar con amor lo que puedes utilizar con odio. El mejor inicio es planificar la boda y también cómo se va a gestionar la economía", explica la experta.

Ante una situación de violencia, la experta recomienda "denunciar el impago de las pensiones por la vía penal de abandono familiar, y si se comprueba que ante un proceso de divorcio el marido intenta descapitalizarse para pagar menos (bajarse el sueldo, eliminar patrimonio...) se puede plantear como una estafa o falsedad en perjuicio de la familia".

Pérez-Pozo recuerda que "las herencias son privativas" y que ninguna mujer "debe firmar algo que no entiende". Por ello, asegura que no hay que temer "pedir información, formarse en finanzas y negarse a firmar algo que se desconoce o no se entiende".