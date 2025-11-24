¿Un vídeo sexual de venganza de un ex en las calles de Zamora?

Aparentemente, parecía un cartel más como los que se cuelgan en las farolas de clases particulares o de búsqueda de piso, pero si uno se paraba a leerlo podía deducir que se trataba de un vídeo sexual de venganza de un ex, una nueva forma de violencia machista mediante la difusión de contenido privado no autorizado a través de internet.

"Tú jugaste conmigo, ahora que se diviertan otros". Con esa frase y una imagen borrosa podía intuirse un caso de violencia sexual digital sufrido por una mujer de Zamora. Los carteles, que incluían además un código QR de acceso al vídeo y la página web en la que estaba alojado, se colgaron en diferentes zonas de la ciudad.

En tan solo un día, tal y como explican los promotores de esta campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zamora, un total de 1.454 personas visitaron la página del vídeo. Muchos carteles desaparecieron a las pocas horas de su colocación y hubo ciudadanía responsable que alertó a las fuerzas de seguridad de lo que percibían como una posible situación de violencia machista.

En realidad, no se trataba de ninguna venganza sexual, sino que era el inicio de la campaña de este año puesta en marcha por la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Zamora con motivo de la celebración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

En el vídeo al que se accede a través del código QR, en vez de encontrar imágenes sexuales explícitas como podía deducirse de los carteles en los que no figuraba ninguna alusión a la campaña, lo que se ofrecían son datos como el de que nueve de cada diez víctimas de difusión íntima no consentida son mujeres y el 73% de las mujeres ha sufrido violencia digital. Se recordaba además que "aunque sea inconscientemente, ver o compartir vídeos íntimos sin consentimiento", también es machismo y supone una forma de incrementar la violencia contar las mujeres.

El vídeo de la campaña forma parte de las acciones programadas por el Ayuntamiento con motivo del 25N en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con apoyo del Ministerio de Igualdad.

Entre las actividades también figura un taller de defensa personal está dirigido a mujeres de cualquier edad, sin experiencia previa en artes marciales y sin necesidad de condición física concreta, que se desarrollará 24 al 28 de noviembre en el Centro deportivo y social Huerta de Arenales, junto al centro comercial Valderaduey y para el que en la web lineazamoraapuntame.com están ya abiertas las inscripciones.