Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 24 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 24 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 12, 19, 22, 26, 29 y 38. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 3. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1680419, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Obligan a devolver subvenciones de 2019 con intereses a decenas de colectivos: 'Esto va a ser un estropicio
- La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
- En directo: FC Cartagena-Eldense
- Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80
- Richard Gere apoyará a la Fundación Aladina en su gimnasio en la Arrixaca antes del encendido del Gran Árbol
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- El pedáneo de Cobatillas, al borde de la dimisión: 'El silencio es muy amargo
- Los motivos detrás de la participación de Richard Gere en el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia