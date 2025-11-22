Carmen Tobal, modelo murciana con 15 hermanos: "En Navidad hacemos como un amigo invisible"

La exitosa modelo e influencer de Cartagena, Carmen Tobal, que hace escasos meses participaba en el Festival de Cine de Venecia gracias a la firma Lexus ha revelado una de las partes más curiosas sobre su vida: su familia. En un vídeo publicado recientemente en su cuenta oficial de TikTok, Carmen explica algunos de los aspectos más curiosos de su vida cotidiana marcados por un dato insólito: tiene 15 hermanos.

En el vídeo explica: "somos 15 hermanos” y revela que ya suma 19 sobrinos, aunque eso cambiará muy pronto: “a punto de tener 20 que si no nace hoy, nace esta semana”.

A pesar de ese número tan llamativo, Carmen reconoce que “no soy madrina de ninguno, la verdad que no soy nada niñera”. Y aunque siempre ha dicho que no quiere ser madre, deja la puerta entreabierta: “yo siempre he dicho que no quiero tener hijos, pero bueno, si no los tengo seguramente me arrepentiré, así que me gustaría tener 3 como muchísimo, pero una familia tan grande ni de broma”.

Así se celebran los cumpleaños y las Navidades en una casa con 15 hijos

Lo que para muchas familias sería un auténtico caos, en su casa parece haber funcionado a base de organización y sentido común. Según explica Carmen en su vídeo, nunca han faltado los regalos, aunque con el tiempo el sistema ha cambiado: “Por suerte nunca han faltado regalos en nuestra casa en nuestro cumpleaños y Navidades”. Y añade que ahora, siendo todos mayores, han optado por simplificar: “por ejemplo en Navidades hacemos como 1 amigo invisible para tener todos 1 detalle, pero no se regala como individualmente”.

Además cuenta que sus padres siguen teniendo un gesto con ellos en Reyes: “Luego mis padres pues por Reyes nos dan como 1 aguinaldo o si necesitamos algo en especial pues se lo pedimos y ese es nuestro regalo”.

Sobre cómo lograron sus padres sacar adelante a una familia tan numerosa, Carmen no duda: “La clave no la sé, pero puedo decir que lo Han hecho muy bien porque realmente em a mí nunca me ha faltado nada, a mis hermanos tampoco”.

Crecer en una casa llena de gente… y aprender a compartir

Vivir con tanta gente ha marcado su carácter más de lo que reconoce: “Yo por ejemplo soy como muy justiciera en plan todo a partes iguales todo el rato porque así me Han criado en mi casa de compartir todo y todo lo mismo”.

Sin embargo la convivencia tan intensa también pasó factura cuando decidió independizarse: “me costó muchísimo el proceso de empezar a vivir sola porque siempre he vivido con gente”. Aunque ahora tiene claro que lo suyo es la tranquilidad: “pero ahora me encanta vivir sola. De hecho cuando voy a casa de mis padres y vienen todos es como que me agobio 1 poco”.

Aun así, la relación con sus hermanos sigue siendo muy cercana: “Quedamos mucho, hacemos muchos planes juntos, entonces es superguay, es como 1 grupo de amigos, pues con algunos te llevan más y con otros te llevan menos, pero por lo general muy bien”.

Uno de los datos más curiosos que comparte en el vídeo es que dos de sus hermanos están casi empatados en edad: “los 2 mayores no son del mismo año, pero se llevan 11 meses de diferencia, entonces durante 1 mes tienen la misma edad”.

Su infancia, su ciudad y una vida que, pese a todo, fue “normal”

Aunque reconoce que la infancia de sus hermanos mayores debió ser mucho más caótica, ella siente que llegó cuando todo estaba más organizado: “Yo siendo la número 12 de 15 como que todo ya estaba prácticamente hecho”.

Aun así recuerda que viajar en familia era otra liga: “ya podéis imaginar a la hora de viajar era un caos. Tú imagínate mi Madre preparando como 15 maletas, mucho más complicado”.

Sobre su tierra explica que ha pasado muchos veranos en La Manga, pero reconoce sin drama: “Cartagena no no es 1 ciudad que me guste para vivir, es como que no me encaja muchísimo”. Aunque la distancia no les ha separado: “estoy a 4 horas realmente de ellos. Entonces pues Navidades y verano y Semana Santa la paso ahí”.

En el vídeo también habla con cariño de sus padres: “Mis padres se llaman Sebastián y Carmen y de hecho soy la que más se parece a mi Madre, muy heavy”. Y deja una promesa para sus seguidores: “El próximo vídeo será de anécdotas que mi Madre me ha contado varias”.