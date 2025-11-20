De los lagares romanos de Bullas a la copa que te bebes hoy: estás son las bodegas más antiguas de la Región

Tal y como explicaba el arqueólogo e historiador y académico de Gastronomía de la Región de Murcia Francisco J. Navarro en una entrevista reciente a esta redacción, el vino nunca ha sido solo una bebida.

Durante siglos fue un pilar económico, social y simbólico para las civilizaciones antiguas, especialmente para Roma y de hecho, tras más de tres décadas estudiando el mundo del vino en el Alto Imperio, Navarro señala que, si las calzadas romanas se construyeron para mover ejércitos, el segundo gran motivo fue garantizar el suministro de vino a las legiones.

Esa herencia, lejos de quedarse enterrada en el tiempo, ha viajado intacta hasta nuestros días en la Región de Murcia. Aquí, donde el pasado romano y mediterráneo sigue vivos bajo nuestros pies, la historia ha ido moldeando el territorio hasta convertir antiguos lagares, villas y espacios de producción en denominaciones de origen consolidadas y bodegas de referencia.

Un vínculo milenario con el vino

Los primeros procesos de elaboración eran rudimentarios, casi alquímicos. Durante siglos, el ser humano prensaba la uva sin entender del todo qué ocurría en la fermentación. Los primeros vinos fueron, en su mayoría, rosados o claretes. Fenicios, egipcios y romanos lo consumían de forma cotidiana, pero también ritual. El vino se mezclaba con agua, se utilizaba en ceremonias, en banquetes, en la vida pública y privada. No beberlo “solo” era un signo de cordura, beberlo puro, una excentricidad o una barbarie.

En tierras murcianas existen vestigios arqueológicos que evidencian esta relación temprana con el vino, como los encontrados en la Villa Romana de Los Cantos de Bullas, hoy integrados en el Museo del Vino.

Con el paso del tiempo la técnica fue evolucionando y la ciencia entró en escena con Pasteur, la alcohometría, la enología moderna y así el vino dejó de ser solo alimento o ritual para convertirse en un producto cultural, económico y de prestigio.

Las bodegas más antiguas que se pueden visitar en la Región de Murcia

Según la información de la página oficial de Turismo de la Región de Murcia estas son las bodegas y espacios históricos ligados al vino más antiguos que actualmente pueden conocerse dentro de las tres rutas principales: Bullas, Jumilla y Yecla.

Bullas

Museo del Vino de Bullas

Ubicado en una bodega tradicional del siglo XIX, perfectamente conservada y que integra restos arqueológicos relacionados con la elaboración del vino en épocas antiguas.

Casa Museo Don Pepe Marsilla

De principios del siglo XX, que conserva una bodega original de la época.

Bodega de la Balsa

De mediados del siglo XX, donde ya se aprecian elementos ligados a la industrialización del proceso.

En cuanto a bodegas que siguen en activo dentro de esta zona:

Además también están las bodegas Tercia de Ulea, en Moratalla; las Carreño en Cehegín, cuyo origen se sitúa en 1930 y las Rosario y San Isidro en Bullas, que surgieron en la década de los 50 y donde todavía se conservan elementos originales como la fachada o una antigua sala de mosaicos.

Jumilla

Jumilla guarda algunas de las historias más antiguas de toda la Región:

Bodegas Luzón

Cuyo origen se remonta a 1841, cuando Don José de Molina regresó de Filipinas y decidió llamar a su finca “Luzón” en honor a la isla. Durante gran parte de su historia, además, la bodega estuvo dirigida por mujeres, algo poco habitual para la época.

Bodega Alceño

Fundada en 1870, celebrara su 150 aniversario en 2020. En sus instalaciones todavía pueden verse elementos originales de la parte más antigua.

Bodega BSI

Creada en 1934 por la unión de centenares de socios cooperativistas, que hoy es un referente dentro de la D.O.P. Jumilla.

Yecla

En Yecla destaca un modelo claro de continuidad familiar y cooperativa:

Bodega Candela e Hijos

Fundada en 1925 por Antonio Candela García. Hoy, sus descendientes han impulsado el proyecto Barahonda, donde tradición e innovación caminan juntas.

Bodegas La Purísima

Nacida en 1946 cuando varios agricultores decidieron unirse para mejorar la calidad de los vinos de la zona. Su esencia se mantiene: autenticidad, identidad y calidad.