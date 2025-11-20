Una abuela murciana y su nieto compiten contra Valencia por la mejor receta con cerdo: este es el plato que han preparado

Después del quinto lanzamiento especial (Drop 005), su ya reconocible calendario de adviento (una especie de ruta por los sabores comunidades autónomas a través de sus sabores más representativos) Peldanyos ha vuelto a la carga con un nuevo contenido que también explota comercialmente la diversidad de las “nacionalidades y regiones” que conforman España. En esta ocasión lo hace como parte de una campaña de Interporc, la Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, con una nueva idea que mezcla humor, tradición y mucha cocina casera: Yaya Wars.

Este producto audiovisual concebido directamente para TikTok pone frente a frente a diferentes duplas de abuela y nieto, que compiten en una especie de MasterChef digital donde el cerdo blanco es el gran protagonista y la primera entrega ha tenido parada en el Levante, enfrentando a una pareja de Valencia contra otra de Murcia.

Desde Valencia llegaban Angelita y su nieta Cintiac para preparar unas albóndigas tradicionales, transmitidas de generación en generación. Ella lo deja claro desde el primer minuto: “Mi madre las hacía así, pues yo también”.

La receta de Murcia: carrillera y carácter

En la segunda parte del vídeo llega el momento de Murcia, representada por José y Josefa, una dupla que no se queda corta ni en desparpajo ni en técnica. El plato elegido: carrillera (mofletillo) de cerdo en salsa, una elaboración contundente que promete desde el primer vistazo: “la comida va a estar buena cuando luce como un centro de mesa romano”. .

Uno de los momentos más icónicos de la secuencia se da cuando Peldanyos señala el gesto de Pepita de echar un trozo de zanahoria que quedaba a la olla, haciendo que un detalle tan inocente se convierta sin pensarlo en una declaración de principios: “Porque estaba ahí. Y no tirarlo, ¿eh? No hay que tirar nada.”

Otra de las reflexiones curiosas que aparecen entre las bambalinas de esta receta es la del ajo saltando en el mortero, y cómo su "saltimbanquidad" se anula con un poco de sal.

En los escasos dos minutos que condensan la grabación de la receta, Peldanyos también consigue arrancarle a la abuela murciana una rotunda calificación sobre la juventud actual ("unos panolis") o cuando le pregunta sobre la práctica de ver películas en x2 de velocidad ("una gilipollez"). Pero cuando por fin llega el momento de probar el guiso todo queda en silencio y la reacción de Peldanyos es inmediata: “Impresionante caldo. Qué buena receta. Felicidades de verdad”.