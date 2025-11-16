Aparece Tomasín: localizado en un bar-tienda de Asturias tras cinco días de búsqueda y "se encuentra bien" (pero se niega a volver a casa)

Tras cinco días de búsqueda desesperada y varios más desaparecido, Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín", ha sido localizado en un bar-tienda de Obona (Tineo), precisamente la parroquia donde, tal y como contó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, un vecino había asegurado que lo vio en un cruce tapándose con un plástico y dirigiéndose hacia la parte baja del valle, por donde discurre un regato. "Se encuentra bien", han confirmado a este periódico fuentes cercanas al caso. Va vestido con ropa oscura y luce abundante pelo y barba de muchos días, aunque parece mucho más aseado de lo que se esperaría tras pasar tantas noches en el monte.Sin embargo, ni allegados ni autoridades han logrado disuadirle de que se vuelva a echar al monte tras identificarlo. Y, tras hacerse con unas provisiones en la tienda, Tomasín ha seguido su camino. Dice que tiene "un viaje" que completar.

Hay final feliz así tras la denuncia de la desaparición por parte de un familiar de Tomasín, que está en buen estado. Tras ser informados de su presencia en el bar-tienda-estanco Casa Bernardín, en Obona, varios de los efectivos del parque de Tineo desplegados en el dispositivo se acercaron a hablar con el también conocido como "rambo de Tineo", sobrenombre por el que es también conocido después de su fuga de 53 días por los montes tinetenses tras matar, en defensa legítima, a su hermano en 2011.

Tomasín, junto a la Guardia Civil, en la puerta del bar-tienda de Obona. / Guardia Civil

El jefe de zona de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), junto con otros efectivos, hablaron con él para que no se volviese a ir y poder evaluar su estado de salud tras muchos días echado al monte y sin regresar a su casa de La Llaneza, la aldea donde vive y que se encuentra a unos 20 kilómetros en coche de Obona, el punto donde ha aparecido. Si bien, la distancia se reduce considerablemente si alguien conoce el monte de la zona como Tomasín.

Al lugar también acudieron guardias civiles desplegados en el dispositivo tras ser informados por el 112 Asturias de que un vecino había visto a Tomasín en el pueblo de Obona. Sin embargo, los intentos del vecino por convencerle de que se quedase con él no terminaban de fructificar. Llegaron así los bomberos de Tineo y el jefe de zona del SEPA para tratar de persuadirlo, a los que se sumaron los agentes de la Benemérita. Además de las autoridades, también hubo algún allegado de Tomasín arropándole en el bar-tienda de Obona. Pero nadie logró persuadirle de que volviese a casa. Ni siquiera de que se sometiese a una revisión médica.

"Quiere hacer un viaje y considera que no terminó"

Evaristo García, jefe de zona de Bomberos de Asturias, contó a LA NUEVA ESPAÑA cómo fue el encuentro con Tomasín. "Se recibe una llamada a través del 112, la cual indica que está Tomasín aquí, en el pueblo de Obona. Estábamos haciendo un rastreo en la zona y nos dirigimos al pueblo, y lo encontramos en una marquesina que tenemos a unos escasos 15 metros (del bar-tienda). Y sí, vemos que es Tomasín. Yo hablo con él y le pregunto cómo está. Él me dice que está bien y hace la compra, normal y corriente. Y tuvimos una conversación, sin más", narró.

El responsable del SEPA explicó asimismo que Tomasín se negó a ser valorado médicamente y, sobre todo, desechó la idea de volver a su casa en La Llaneza, pese a los intentos de convencerle incluso de su prima política, quien había denunciado su desaparición. "No quiso (someterse a un chequeo físico), cree que está bien y, bueno, aparentemente su salud está bien, de hecho estaba seco y no tenía ninguna herida. Entonces insistió en que no quería y, evidentemente, no pudimos forzar la situación", aclaró Evaristo García, que añadió: "Él quería hacer un viaje y el viaje, pues, dura lo que él estima oportuno, y todavía no acabó. Entonces, él sigue el viaje que lleva desde el primer momento. No hay una justificación para su desaparición más allá de eso, que quiso salir y salió. Y ahora se encuentra aquí en perfecto estado, que era la premisa que teníamos todos".

La historia se vuelve así a repetir y aumenta la "leyenda del rambo de Tineo", alguien capaz de poco menos que mimetizarse con el monte y casi imposible de rastrear por los dispositivos de búsqueda. Todo indica que nadie encuentra a Tomasín salvo que este decida asomarse por algún pueblo. En 2011, tras su fuga, fue en un supermercado de La Espina. En esta ocasión, ha sido en el bar-tienda Casa Bernardín de Obona. Y, una vez localizado, ha vuelto a echarse al monte como si nada, porque tiene un viaje que completar.