Pedro Fernández

Javier Moll recibe en Vigo la Medalla de Oro de los empresarios gallegos: "A mí solo me corresponde la mitad; la otra, a mi esposa Arantza"

El Círculo de Empresarios de Galicia ha distinguido este viernes al presidente de Prensa Ibérica, editora de FARO, con su Medalla de Oro 2025 por defender el "periodismo de proximidad". En su discurso, el galardonado Javier Moll destacó que "Galicia es, desde hace casi 40 años, una absoluta prioridad para Prensa Ibérica".