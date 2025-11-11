Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran sano y salvo en Barriomar al joven desaparecido en Murcia

El hombre, de 30 años, ha sido encontrado en el barrio de Barriomar, según fuentes municipales.

E.P.

El joven de 30 años al que se buscaba después de haber sido visto por última vez en Murcia ha sido encontrado en buen estado en Barriomar, un barrio de la capital, según han informado fuentes municipales.

Fue la Policía Local de Molina de Segura la que alertó este pasado domingo de la desaparición de Jonnattan al que se le había visto por última vez el pasado martes en Murcia.

La alerta fue también difundida por SOS Desaparecidos que también ha informado de que ha sido localizado.

