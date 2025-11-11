Esto debes hacer si la Guardia Civil te saca un banderín amarillo por carretera

La llegada del verano se traduce en un sinfín de desplazamientos por carretera, sobre todo con el comienzo de las quincenas. Miles de españoles aprovechan los meses de julio y agosto para abandonar su residencia habitual y poner rumbo al lugar que hayan elegido para disfrutar de una pausa del trabajo. Una escapada a la montaña, pasar una semana en la playa o acudir al pueblo suelen ser algunos de los planes preferidos.

En unas fechas donde los desplazamientos por las carreteras españolas se multiplica con respecto al resto del año, la Guardia Civil se encarga de velar por la seguridad vial de los ciudadanos y evitar que el número de muertos por las vías sea inferior al del año pasado. La persona encarga de ponerse manos al volante tiene que conocer todos los gestos posibles que llevan a cabo los agentes.

El significado del banderín amarillo

Aunque no sea muy común y nos pueda parecer extraño, la Guardia Civil utiliza, en contadas ocasiones, unas banderas de distintos tonos para regular el tráfico. Estas señales se emplean para la seguridad, el orden o el control de cualquier actividad como, por ejemplo, una carrera deportiva o cuando ha ocurrido un accidente.

Existen banderas de muchos colores. La de color rojo nos indica que la carretera queda temporalmente cerrada al tráfico para todos los vehículos, excepto aquellos que están siendo escoltados. La de color verde se refiere a que la circulación se ha restablecido con total normalidad. Pero, en los últimos días, ha surgido la duda sobre qué significa la bandera amarilla que utilizan los agentes.

Según una publicación en X, antes Twitter, compartida por la cuenta de la Guardia Civil, el significado de la bandera amarilla es que todos los conductores deben extremar la atención en carretera o la proximidad de un peligro cercano. Los agentes de tráfico suelen utilizar diferentes gestos en carretera para moderar la circulación y evitar que se produzcan accidentes.