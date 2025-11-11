TEMPORAL
Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
La Dirección General de Emergencias y Protección Civil decreta la suspensión de la actividad lectiva a partir de mañana y pasará a la modalidad telemática por la tarde en toda la provincia occidental
Víctor de Castro
La borrasca 'Claudia' se acerca a Canarias y las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles. A partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.
Asimismo, se recomienda cancelar actividades complementarias y extraescolares, mientras Protección Civil y la Dirección General de Emergencias estudian medidas adicionales para el jueves, que se abordarán en una nueva reunión programada a las 10:30 horas.
Se espera que las lluvias intensas, acompañadas de tormentas y viento fuerte, persistan durante toda la jornada, con posibilidad de inundaciones locales y crecidas en barrancos, lo que justifica estas decisiones preventivas en los centros educativos de la provincia occidental.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena