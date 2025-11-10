La Policía Nacional busca a los dueños de ocho patinetes eléctricos recuperados en Lorca
Los vehículos estarán expuestos en la Comisaría este martes, miércoles y jueves para su identificación
E.P.
La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a los propietarios de ocho patinetes eléctricos que el Cuerpo ha recuperado en el marco de una operación desarrollada en Lorca.
Los patinetes permanecerán expuestos en la Comisaría de Lorca este martes, miércoles y jueves, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, para que sus dueños puedan recuperarlos tras acreditar su propiedad.
Estos objetos han sido localizados junto con más patinetes y otros elementos robados que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.
