La Policía Nacional busca a los dueños de ocho patinetes eléctricos recuperados en Lorca

Los vehículos estarán expuestos en la Comisaría este martes, miércoles y jueves para su identificación

Patienetes eléctricos recuperados en el marco de una operación de la Policía Nacional en Lorca (Murcia)

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a los propietarios de ocho patinetes eléctricos que el Cuerpo ha recuperado en el marco de una operación desarrollada en Lorca.

Los patinetes permanecerán expuestos en la Comisaría de Lorca este martes, miércoles y jueves, de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas, para que sus dueños puedan recuperarlos tras acreditar su propiedad.

Estos objetos han sido localizados junto con más patinetes y otros elementos robados que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

