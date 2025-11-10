Esto es lo que cobra un abogado de oficio en Murcia: "Por el simple y mero hecho de estar de guardia, es decir, 24 horas de asistencia telefónica"

Hay un servicio que muchas personas desconocen, pero que resulta fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático: la asistencia jurídica gratuita. Este derecho está regulado por la Ley 1/1996 de 10 de enero y el Real Decreto 141/2021 y garantiza que cualquier persona pueda acceder a la justicia aunque no tenga recursos económicos suficientes.

Según el Ministerio de Justicia la asistencia jurídica gratuita incluye el asesoramiento y orientación previos al proceso, la defensa y representación gratuita por abogado y procurador, la exención de tasas judiciales o incluso la asistencia pericial y notarial gratuita.

Pueden beneficiarse de este servicio los ciudadanos españoles, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros residentes en España, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

En términos económicos el acceso depende del nivel de ingresos y del tamaño de la unidad familiar: podrán solicitarlo quienes no superen entre dos y tres veces el IPREM vigente, según los casos.

La solicitud puede hacerse online a través del portal Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española o de forma presencial en los colegios de abogados, como el de Murcia, donde se analiza la documentación y se designa un letrado en un plazo máximo de quince días.

Cuánto cobra un abogado del turno de oficio en Murcia

El abogado murciano Arsenio Martínez, conocido en redes por su cuenta @millennialsabogados, ha publicado recientemente un vídeo en el que explica de forma directa y transparente cuánto cobra un abogado cuando está de guardia en el turno de oficio, concretamente en violencia de género.

“Por el simple y mero hecho de estar de guardia, es decir, 24 horas de asistencia telefónica, se cobran aproximadamente unos 70 euros”. Añade que la noche anterior, “a mí anoche me llamaron a las 12”, una muestra de cómo funciona esa disponibilidad continua.

A partir de ahí el importe varía en función de las actuaciones que el abogado tenga que realizar durante la guardia: “Si se llega a una conformidad y se hace un juicio rápido, este va a oscilar entre 220 y 230 euros”, detalla. En cambio “si del procedimiento de violencia te deriva el divorcio y tengas que llevar tú también las medidas paternofiliales o el divorcio, se va a cobrar aproximadamente entre 250 y 260 euros”.

También hay casos en los que la calificación del delito cambia: “Puede pasar que la gravedad del delito no es suficiente y que se transforma a juicio por delitos leves y luego celebres tu vista de juicio por delitos leves”, comenta el abogado, que apunta que en ese supuesto el cobro ronda “unos 70 u 80 euros”.

Un servicio que garantiza el acceso a la justicia

Martínez aprovecha el vídeo para recordar que en los casos de violencia de género, las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, independientemente de sus ingresos. “Estas siempre tienen derecho, independientemente de sus ingresos, a justicia gratuita”, afirma.

El letrado también señala que hay otros factores que influyen en la retribución, como los recursos de apelación, las comparecencias o las órdenes de protección, aunque advierte que “eso ya son otros términos que van para otro vídeo”.

Su publicación ha servido para poner cifras a un servicio que rara vez se explica en detalle, pero que es esencial para mantener el principio de igualdad ante la ley. En palabras del propio Ministerio de Justicia, la asistencia jurídica gratuita busca “asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso efectivo a la tutela judicial, con independencia de su situación económica”.