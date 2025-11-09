Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en un céntrico párking

Estaba siendo un domingo muy tranquilo en las calles de Zamora. Depués de una semana de mal tiempo, el sol volvía a lucir en la capital, lo que animaba a la población a pasear por los parajes más bellos de 'La perla del Duero'. Y decimos que 'estaba siendo', puesto que alrededor de las 15:00 de la tarde, la tranquilidad quedó atrás por la irrupción de un ciervo de gran tamaño en la ciudad. Sin miedo por el bullicio dominical, este animal se adentró en la capital a un buen ritmo de galope, para terminar escondiendose en el párking de San Martín, donde permanece en estos momentos ante la atenta mirada de policías, bomberos y curiosos.

La entrada del ciervo en Zamora tuvo lugar por el bosque de Valorio, desde dónde se fue a la calle Pisones y la calle doctor Fleming. Sin parar en su aventura por la ciudad, cruzó la avenida de La Feria y se adentró en el céntrico párking de San Martín. Alertados por las llamadas de múltiples ciudadanos de la capital, se han desplazado hasta el lugar agentes de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Zamora y los Bomberos. A la espera de recibir órdenes de los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León, han cerrado todas las entradas y salidas del aparcamiento, aunque permitiendo la entrada de los dueños de vehículos que no estuvieran aparcados cerca del animal.

Tras la llegada de los veterinarios, los bomberos bloquearon la salida del parking atravesando el camión en la puerta, mientras los profesionales sanitarios preparaban la sedación y una cervatana para dormir al animal si fuera necesario.