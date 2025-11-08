El Gobierno regulará el 'sharenting': adiós a publicar fotos de tu hijos en redes sociales, una forma de "negligencia, maltrato y abuso"

Nueve de cada diez familias comparten fotos de sus hijos al menos una vez al mes en redes sociales, desde grupos privados de Whatsapp hasta Instagram. Además, el 81% de los bebés ya están en internet antes de cumplir los 6 meses. Son retratos inocentes, pero el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto, precisamente, por imágenes cotidianas. Estas cifras de la fundación SOL (Safe OnLine) y la Policía Nacional han llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a anunciar la regulación del ‘sharenting’, anglicismo que proviene de 'share' (compartir) y 'parenting' (paternidad) y que define la sobreexposición que hacen determinados padres y madres de sus hijos e hijas en redes sociales. No hablamos de enviar una foto a la abuela o al chat familiar sino de publicar en Instagram, con miles o millones de seguidores, vídeos de los hijos.

“La intención del ministerio de regular el 'sharenting' es firme. Es un paso adelante muy valiente que pocos países, salvo Francia y Australia, han dado. Con toda probabilidad, la nueva norma se topará con la oposición de gran parte de la sociedad, que alegará que los hijos son de los padres. Eso es así, efectivamente, pero el cuidado de los menores es también una responsabilidad social”, explica la psicopedagoga Silvia Pastor, que la semana pasada se reunió con la ministra Sira Rego junto con abogados, educadores, familias y expertos en salud digital.

Durante la reunión, los expertos trasladaron a la ministra la necesidad de campañas de sensibilización y formación específica sobre los riesgos de sobreexponer a los hijos en internet. Uno de los peligros es el hecho de que ese material sea utilizado por depredadores virtuales. También la instrumentalización de los niños debido a su monetización dado que los contenidos digitales con menores dispara los ‘likes’ y atrae a las marcas, así como la posibilidad de que los compañeros de clase se burlen de ellos. Hay que tener en cuenta que los menores, cuando sean adolescentes, se pueden avergonzar de que toda su vida esté plasmada en internet. En España, de momento, ningún joven ha llevado a juicio a sus progenitores por este motivo, algo que sí ha ocurrido en Austria, donde una joven demandó a sus padres por publicar en Facebook cientos de fotos “embarazosas e íntimas” cuando era una chiquilla.

Un estudio de la Universidad de Ankara (Turquía) -publicado en National Library of Medicine, la biblioteca médica más grande del mundo que forma parte del Gobierno de EEUU- sostiene que el exceso y la falta de consentimiento del menor pueden convertir el ‘sharenting’ en una forma de negligencia, maltrato digital e, incluso, abuso. Así lo afirman el 87% de los encuestados por parte de los investigadores, que aseguran que la sobreexposición de los hijos en el espectro digital es ya un síndrome y reclaman campañas de concienciación y políticas públicas para proteger a la infancia. Todas las especialistas consultadas por este diario están de acuerdo con el severo dictamen de los investigadores de Ankara. ¿Por qué el ‘sharenting’ es una práctica tan extendida a pesar de los riesgos que comporta?

“Si no estoy en redes no existo. Tengo que publicar constantemente imágenes y demostrar que me lo paso bomba con mis hijos. Es una forma de validarme como madre”, critica la escritora y divulgadora especializada en crianza e hiperpaternidad Eva Millet. En la misma línea, la psicóloga Patricia Ramírez deja claro que las redes funcionan como un gran escaparate emocional para mostrar una imagen de familia feliz y exitosa. “Es un refuerzo inmediato: publicas una foto, recibes una lluvia de corazones, comentarios y halagos y tu cerebro libera dopamina”, asegura. La coautora de 'Autocuidado' (editorial Grijablbo) matiza que el 'sharenting' no es un acto inocente sino “una forma moderna de alimentar el ego bajo la apariencia de amor familiar”. “Cuidar de tu familia es protegerla, no exhibirla. Y cuidarte a ti misma pasa también por revisar qué necesidad emocional hay detrás de cada publicación: ¿quiero compartir o quiero sentirme vista, aprobada y querida? La diferencia es sutil, pero marca la frontera entre el autocuidado y la exposición emocional”, asevera.

Padres 'influencers', un caso urgente

Claudia Caso, directora de la fundación SOL (Safe OnLine), cuyo fin es garantizar la protección de infancia en internet, insiste en que hay diferentes niveles de ‘sharenting’ y que los casos más graves y los que necesitan “urgentemente” quedar cubiertos en la futura normativa son los padres y madres 'influencers' que muestran la vida de sus hijos con un claro interés económico.

“Estamos muy orgullosos de nuestros hijos y mostrarlos es una reacción natural. Pero una cosa es hacerlo con la familia y otra expandir las imágenes a todo el mundo. Eso responde a una necesidad de exhibirnos, sin olvidarnos de la monetización que supone”, concluye la responsable de la fundación SOL, que junto con la Policía Nacional lanzó este verano una campaña de sensibilización sobre los riesgos de la sobreexposición.

Desarrollo emocional alterado

Puede que el 'sharenting' dispare la cuenta corriente familiar gracias a que la infancia vende y es un nicho de mercado donde las marcas pagan generosamente, pero crecer siendo grabado constantemente no sale gratis desde el punto de vista de la salud mental. Esos chavalillos aprenden que su valor “está ligado a cómo sale en cámara, la sonrisa que provoca y la reacción que genera y es eso puede alterar su desarrollo emocional y su autenticidad”, revela la psicológa Ramírez.

En su opinión, algunos niños se convierten en pequeños actores de su vida cotidiana, pendientes de agradar, posar y provocar aprobación. Otros pueden sentirse invadidos, con la sensación de no tener un espacio propio. “En el ámbito escolar -añade- pueden mostrarse más preocupados por gustar o destacar que por ser ellos mismos, o incluso sentirse observados aunque no haya cámara”. En el fondo, concluye, crecen sin conocer la intimidad, sin esa frontera tan necesaria entre lo público y lo privado y eso “puede afectar su seguridad, su espontaneidad y su capacidad de autorregulación emocional”.

Otras normativas

Los abogados recuerdan que el derecho al honor y la propia imagen pertenece al menor, no a sus progenitores. Licenciada en Derecho y especialista en Criminología, Beatriz Izquierdo destaca que ya hay legislación que protege la imagen de los niños y las niñas, desde el artículo 18 de la Constitución hasta la ley de 1882 del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen pasando por la futura normativa de protección digital a los menores, que todavía no se ha tramitado en el Parlamento. Es decir, la regulación que anunció la semana pasada el Ministerio de Juventud e Infancia -que acaba de abrir un periodo de consulta pública- podría ser una norma nueva o una revisión de la legislación actual.