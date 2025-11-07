Óbito
Muere James Watson, descubridor de la estructura del ADN, a los 97 años
El científico recibió el Premio Nobel a consecuencia de su principal descubrimiento
EFE
Nueva York
El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves a los 97 años, según se informó hoy.
Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.
El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento de este premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio