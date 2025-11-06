El Supremo resolverá si un padre puede intentar impedir la eutanasia de un hijo

El Tribunal Supremo determinará si un padre puede recurrir la autorización de la eutanasia de su hijo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fijará jurisprudencia al resolver el recurso de casación presentado por la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que reconoció que un padre tenía interés legítimo para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo, de 54 años y víctima de cuatro ictus y dos infartos que, desde 2020, le han provocado una importante afectación en la movilidad y en el habla, pero con plenas capacidades para decidir sobre su vida.

En el recurso, presentado por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, se alegaba por parte de la Generalitat que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no contempla ninguna legitimación expresa a terceros para recurrir la concesión o denegación de la prestación de eutanasia.

Argumentaba que la sentencia recurrida debía ser anulada, porque en la ponderación de todos los elementos en juego prescindió de la modulación realizada por el legislador y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, entendía necesario un pronunciamiento del Supremo, porque la cuestión planteada podía afectar a un gran número de situaciones. La impugnación incluía que entre 2021 y 2024 hubo en Catalunya 824 solicitudes de prestación de eutanasia, reconociéndose 445, un 54% del total, y que han ido en aumento con la implementación paulatina de la ley.

La Sala de Admisión coincide con la Generalitat en que la cuestión planteada tiene interés casacional para la formación de jurisprudencia debido, fundamentalmente, a que todavía no existe ninguna sobre esta materia dada la reciente vigencia de la ley de eutanasia, y, además, por los derechos fundamentales en juego. Comparte que el recurso trasciende el caso concreto de Francesc A. B., por lo que es importante fijar doctrina.

Al resolver el recurso el Supremo determinará "cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo será la encargada de resolver la cuestión planteada, con un trámite preferente al caso, que partió de una resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya que autorizó la eutanasia solicitada por un hombre mayor de edad que no constaba que estuviera privado de sus capacidades.

El padre interpuso recurso alegando que estaba en juego el derecho a la vida, que tiene una vertiente de obligación positiva del Estado de proteger la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, y que su hijo se encontraba en dicha situación, porque padecía problemas de salud mental, y no estaba en condiciones de tomar la decisión de acabar con su vida. Un juzgado de Barcelona inadmitió por falta de legitimación el recurso del progenitor, pero, posteriormente, el TSJC dio la razón a este.