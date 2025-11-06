IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante
Galardón para la empresa que en 2026 aplicará la IA para la detección del cáncer de mama y de pulmón
La organización reconoce la labor de Quibim en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas a la imagen médica, que ya permiten diagnosticar antes el cáncer de próstata, el Alzheimer y el hígado graso
Jose A. Rico
Un reconocimiento para una innovación gracias a la IA que salva vidas. La empresa Quibim ha sido galardonada con el Premio a la Scale-up Europea 2025 del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante . Un reconocimiento por su liderazgo en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas a la imagen médica, que permiten ya detectar ante el cáncer de próstata, el Alzheimer y el hígado graso. Y en 2026 contarán con herramientas para el cáncer de mama y el de pulmón.
El premio ha sido entregado durante la segunda jornada del foro, que ha tenido lugar este jueves en el ADDA. El fundador y CEO de Quibim, Ángel Alberich Bayarri, ha recogido el galardón, de manos de Manuel Bonilla, presidente de Encuentros Now y director Corporativo de Innovación SHA&AB Living Group, y Toni Cabot, director de Información.
Alberich ha manifestado que "para mí es un gran orgullo y satisfacción recibir este premio. Me gustaría dar las gracias a Prensa Ibérica -grupo al que pertenece INFORMACIÓN- y también a todo el ecosistema de inteligencia artificial de Alicante".
Y ha explicado en que consiste la revolución que representa la actividad de su empresa y "por qué nos preocupa la imagen médica, por qué trabajamos con imágenes médicas y les aplicamos inteligencia artificial".
Si analizamos las imágenes con inteligencia artificial, no solo podemos ver la enfermedad. Podemos ver también otros hallazgos que nos explican la vida de estos pacientes
Así, el CEO de Quibim ha destacado que han trabajado con imágenes de personas a las que no se les diagnosticó ningún hallazgo médico, es decir, ninguna patología. "Eran imágenes etiquetadas de normal por parte de los radiólogos, pero sin embargo todas ellas son patológicas y las hemos diagnosticado gracias a la inteligencia artificial. Pero más allá de que detectemos esa enfermedad, hay otros aspectos que al ojo humano del médico se le escapan".
Ver más allá
Y ha explicado que "nosotros decimos que la imagen es el fenotipo, que no es más que los genes. Y si nosotros analizamos las imágenes con inteligencia artificial, no solo podemos ver la enfermedad. Podemos ver también otros hallazgos que nos explican la vida de estos pacientes. Nos explican, por ejemplo, que aquí tenemos un paciente que tiene un buen músculo en la columna y nos está indicando que hace deporte. Tenemos un paciente que tiene mucha grasa subcutánea, significa que no está comiendo bien, no tiene una buena alimentación. Y la inteligencia artificial es capaz de capturar toda esta información".
Estamos creando productos que analizan las imágenes médicas del cuerpo humano y emiten un diagnóstico y también una predicción o un pronóstico
Alberich ha apuntado que "nosotros lo que hicimos es, en lugar de crear una compañía que prestara servicios de análisis de inteligencia artificial, creamos una compañía de productos. Estamos creando productos que analizan las imágenes médicas del cuerpo humano y emiten un diagnóstico y también una predicción o un pronóstico".
Y ha señalado que "consideramos los modelos de inteligencia artificial como un activo, en lugar de considerarlo como un desarrollo de software que podríamos facturar por horas. Lo consideramos un activo que tiene una propiedad intelectual que podemos desarrollar en colaboración con la industria farmacéutica o con grandes institutos de investigación. Y a partir de aquí realizamos un proceso de desarrollo en el que destilamos toda esa investigación hasta que conseguimos obtener los productos finales".
Un mismo lenguaje en todos los hospitales
Pero para poder poner esto en práctica, primero hay hacer que todas las máquinas y todos los hospitales hablen el mismo lenguaje de imagen, "porque las calidades de imagen son muy diferentes y hemos creado una IA generativa que lo que hace es estandarizar esa calidad de imagen para que todas las imágenes sean comparables. Recogemos muchos datos más allá de la imagen, la historia clínica, la anatomía patológica, los resultados de las biopsias y esto lo utilizamos tanto para entrenar modelos". Y gracias a la IA les da a los médicos una sensibilidad que no tendrían.
Lo que queremos no es solo detectar la enfermedad o diagnosticarla, sino también poder predecir o pronosticar lo que va a ocurrir en un futuro y que esto sirva para toda la población
Eso sí, para esto "necesitamos tecnología, necesitamos mucha capacidad computacional. Al final lo que queremos no es solo detectar la enfermedad o diagnosticarla, sino también poder predecir o pronosticar lo que va a ocurrir en un futuro y que esto sirva para toda la población".
Y gracias a todo este trabajo, ya tienes tres productos para la detección del cáncer de próstata, el Alzheimer y la esclerosis múltiple, y para el hígado graso. "Y nuestras próximas herramientas en el año 2026 serán en cáncer de mama y el cáncer de pulmón".
Y ha señalado que el objetivo es "mover la imagen cada vez más a etapas más tempranas para ser preventivos". Es decir, por qué no pensamos en hacer imagen antes de los síntomas y no después. Y esto es un ejemplo de cómo contribuimos a ese gemelo digital que no lo hemos resuelto todavía. El gemelo digital al final es una gran obra de ingeniería que requerirá mucha investigación, pero sin duda la imagen médica, el cómo estoy ahora por dentro, esa captura de los datos será una parte fundamental".
Suscríbete para seguir leyendo
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Abiertas 16 ofertas de empleo público en la Región de Murcia: plazas, requisitos y plazos de solicitud
- El centro de Murcia se transforma en un plató de cine: estas son las calles cortadas por el rodaje
- Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Despliegue policial en el SUAP de El Parchís en Cartagena tras la muerte de un hombre